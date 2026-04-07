Terna, al via Mind per la diagnosi precoce delle malattie neurodegenerative

Leonardo Ventura 07 aprile 2026 a

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Nell’ambito del Programma Whp – Workplace health promotion, Terna ha avviato il Programma Mind (Monitoraggio integrato per la salute neurologica e la prevenzione dei disturbi cognitivi), un percorso di screening finalizzato alla diagnosi precoce delle malattie neurodegenerative. Il programma rappresenta un’iniziativa innovativa nel contesto aziendale, introducendo un approccio clinico-diagnostico strutturato per individuare precocemente i fattori di rischio tipici delle malattie neurodegenerative, con l’obiettivo di rafforzare una cultura della salute consapevole, fondata sulla prevenzione, sulla diagnosi precoce e sulla responsabilità condivisa tra persone e organizzazione. Il programma Mind, in questa prima edizione, è rivolto alle persone di Terna di età pari o superiore a 50 anni e che lavorano presso le sedi di Roma. Nella fase iniziale del programma, una équipe di neuropsicologi effettua direttamente in azienda, durante l’orario lavorativo, una serie di test cognitivi e di screening. In base ai risultati ottenuti, su giudizio del neurologo, possono essere previsti approfondimenti diagnostici mirati.

Attraverso il programma Mind, Terna rafforza, il proprio impegno nella promozione di percorsi di prevenzione mirati, mettendo al centro la persona e accompagnandola lungo tutto l’arco della vita lavorativa. Il programma Mind è stato presentato alle persone del Gruppo in occasione del Convegno organizzato da Terna il 4 marzo 2026 presso la sede di Roma, dal titolo «Scienza e Prevenzione: al via il programma Mind di Terna sulle malattie neurodegenerative». Il convegno, moderato dal giornalista e divulgatore scientifico Luciano Onder, ha offerto un’occasione di confronto sui più recenti sviluppi scientifici, clinici e organizzativi, grazie al contributo di esperti del settore, professionisti sanitari e rappresentanti istituzionali, contribuendo così a rafforzare una cultura della prevenzione avanzata a tutela della salute delle persone. Grazie alla presenza di esperti del settore, l’incontro ha rappresentato un momento di divulgazione e confronto sui più recenti sviluppi scientifici e clinici in tema di prevenzione.

La People Strategy di Terna pone le persone al centro di tutte le attività. Questa centralità si traduce in iniziative concrete per garantire le migliori condizioni di lavoro e un ambiente caratterizzato dal rispetto e dal merito. In linea con questo approccio, il gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia ha implementato numerosi programmi e iniziative che spaziano dalla promozione della salute al supporto finalizzato al benessere organizzativo. Per Terna, la salute delle persone è al primo posto. L’azienda promuove campagne di prevenzione sanitaria, programmi formativi per rafforzare la cultura della sicurezza e strumenti dedicati all’inclusione delle persone con disabilità. Dati concreti e risultati misurabili testimoniano la partecipazione attiva e il coinvolgimento di una gran parte della popolazione aziendale.

In tema di prevenzione e promozione della salute, i risultati raggiunti nel 2025 nell’ambito del programma Workplace health promotion (Whp) sono molto significativi. Nel 2025 l’azienda ha reso disponibili oltre 6mila slot di accesso a screening, test, vaccini, consulti specialistici e attività all’aria aperta, finalizzati alla promozione della salute, presso 41 sedi Terna sull’intero territorio nazionale.Tra i programmi proposti dal gruppo si segnalano: 1.600 screening oncologici con prelievi ematochimici con markers tumorali e gli screening del melanoma in occasione della Settimana della Salute avvenuta a dicembre presso la sede di Roma, con momenti di informazione e sensibilizzazione sull’autodiagnosi; 1.200 vaccini antinfluenzali: la campagna è estesa anche ai familiari dei dipendenti; oltre 2.100 accessi per un totale di oltre 5.100 test effettuati da Capsula, l’innovativa infrastruttura itinerante che consente la misurazione autonoma e anonima di parametri biologici personali legati allo stato di salute generale (stress, invecchiamento, forma fisica, pressione arteriosa); oltre 540 sedute per la campagna 3 professionisti in sede»: il servizio offerto presso la sede di Roma del Gruppo, che consente di accedere ogni giorno, durante l’orario lavorativo, a consulti specialistici individuali della durata di un’ora con uno psicologo, un fisioterapista o un nutrizionista; circa 1.000 tra attività e adesioni a iniziative dedicate alla promozione dell’attività fisica in azienda.

