Iran, il Segretario all'Energia Usa: "La guerra finirà tra poche settimane"

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Leonardo Ventura 15 marzo 2026 a

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Il Segretario all'Energia statunitense Chris Wright ha dichiarato domenica di aspettarsi che la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran si concluda entro "le prossime settimane", con una conseguente ripresa dell vendita di petrolio e un calo dei costi energetici. "Credo che questo conflitto si concluderà sicuramente nelle prossime settimane, forse anche prima e assisteremo a una ripresa delle forniture e a un calo dei prezzi in seguito", ha dichiarato Wright al programma "This Week" della Abc, in quello che potrebbe essere interpretato come un tentativo di calmare i mercati e placare gli elettori statunitensi. Il messaggio arriva dopo che il presidente americano Donald Trump ha avvertito di non essere pronto a cercare un accordo per porre fine alla guerra, affermando che, sebbene pensasse che Teheran fosse desiderosa di negoziare un cessate il fuoco, gli Stati Uniti avrebbero continuato a combattere per ottenere condizioni migliori. Le parole del Segretario all'energia sembrano contraddire quelle del Capo della Casa Bianca.



Sabato alla Nbc News Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti potrebbero bombardare nuovamente obiettivi sull'isola di Kharg, sede del principale impianto di esportazione petrolifera iraniano, "solo per divertimento", dopo che venerdì aerei da guerra statunitensi ne hanno preso di mira installazioni militari. Dai terminal di Kharg viene caricato sulle navi il 90% del greggio iraniano. "Teheran vuole raggiungere un accordo, ma io non lo voglio perché le condizioni non sono ancora abbastanza buone", ha sottolineato Trump, aggiungendo che le forze statunitensi intensificheranno gli attacchi sulla costa a nord dello Stretto di Hormuz per aprire un varco alle spedizioni di petrolio