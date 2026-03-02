Guerra, il Qatar interrompe la produzione di gas dopo gli attacchi dell'Iran. Schizzano i prezzi nell'Ue

Foto: Ansa

La compagnia energetica pubblica del Qatar, QatarEnergy ha annunciato oggi di aver interrotto la produzione di gas naturale liquefatto (Gnl) a seguito degli attacchi iraniani contro gli impianti di due dei suoi impianti di gas. "A causa degli attacchi militari perpetrati contro gli impianti di QatarEnergy situati nelle zone industriali di Ras Laffan e Mesaieed, in Qatar, QatarEnergy ha cessato la produzione di gas naturale liquefatto (Gnl) e dei suoi derivati", ha sottolineato la compagnia in un comunicato.

Dopo questa scelta i prezzi del gas in Europa sono saliti di oltre il 50%. Al momento nell'hub olandese i future segnano un +49,13% a 47,5 euro/Mwh. Per la Commissione Europea però "non c'è alcun problema immediato per la sicurezza energetica" dell'Unione in conseguenza dell'attacco sferrato da Usa e Israele contro l'Iran e alla successiva chiusura dello stretto di Hormuz. Lo ha detto la portavoce per l'Energia Anna-Kaisa Itkonen, a Bruxelles. "Abbiamo chiesto agli Stati membri di condividere le loro valutazioni entro la fine di oggi - continua - riuniremo un gruppo di coordinamento per il petrolio nelle prossime 48 ore" per valutare la situazione". Fortunatamente, nota la portavoce capo Paula Pinho, "siamo quasi alla fine del periodo" in cui gli edifici vengono riscaldati e i depositi di gas sono riempiti intorno al "30%", in linea con i piani energetici. "Per ora non vediamo elementi di preoccupazione" per le scorte di metano, sottolinea Itkonen. Per quanto riguarda i prezzi delle fonti energetiche, prosegue Itkonen, "ci sarà un dibattito dedicato" nel collegio dei commissari di venerdì (ce ne saranno tre questa settimana: uno oggi, uno mercoledì e il terzo venerdì, con un dibattito sui prezzi dell'energia, ndr), ma il tema potrebbe anche essere "toccato" nel collegio di sicurezza di oggi. E' comunque "chiaro" che come le condizioni delle "vie di trasporto" delle commodities energetiche avrà un impatto sui prezzi "nel lungo termine", conclude.