L'intelligenza artificiale taglia più posti di lavoro di quanti ne crea ma garantisce maggiore produttività

Foto: Ansa

Leonardo Ventura 26 gennaio 2026 a

a

a

L'intelligenza artificiale sta facendo perdere alla Gran Bretagna più posti di lavoro di quanti ne crei. A testimoniare il calo dell'occupazione la ricerca elaborata da Morgan Stanley. Il Regno Unito è la più colpita tra le grandi economie globali. Oltre un quarto dei britannici teme di perdere il lavoro a causa dell'intelligenza artificiale nei prossimi cinque anni. Secondo lo studio della banca d'investimento, le aziende inglesi hanno riferito che l'AI ha causato negli ultimi 12 mesi la perdita dell'8% dei posti di lavoro, il tasso più alto tra Stati Uniti, Giappone, Germania e Australia. La ricerca, condivisa con Bloomberg, ha intervistato imprese che utilizzano l'intelligenza artificiale da almeno un anno in cinque settori: beni di consumo di base e vendita al dettaglio, immobiliare, trasporti, apparecchiature sanitarie e automobili.

La ricerca ha inoltre rilevato che le aziende britanniche hanno registrato un aumento medio dell'11,5% della produttività grazie all'intelligenza artificiale. Le aziende statunitensi hanno registrato guadagni simili, ma hanno creato più posti di lavoro di quanti ne abbiano tagliati. Ciò suggerisce che i lavoratori del Regno Unito sono particolarmente colpiti dall'ascesa dell'intelligenza artificiale, poiché anche i costi e le tasse più elevati pesano sul mercato del lavoro. E la disoccupazione ha raggiunto il livello più alto degli ultimi quattro anni. L'aumento del salario minimo e dei contributi previdenziali nazionali a carico dei datori di lavoro riduce le assunzioni.



Secondo un sondaggio condotto dalla società internazionale di reclutamento Randstad, oltre un quarto dei lavoratori del Regno Unito teme che il proprio posto di lavoro possa scomparire nei prossimi cinque anni a causa dell'avanzamento dell'impiego dell'AI. I giovani, in particolare quelli della generazione Z, sono più preoccupati per l'impatto dell'intelligenza artificiale e per la loro capacità di adattamento, mentre i baby boomer (nati nel dopoguerra tra il 1946 e il 1964 e prossimi alla fine della loro carriera) mostrano maggiore sicurezza di sé. Le imprese intervistate da Morgan Stanley hanno dichiarato che sarebbero molto propense a tagliare posti di lavoro all'inizio della carriera, che richiedono dai due ai cinque anni di esperienza nel Regno Unito. Al momento, quindi, l'AI non può competere con chi sa fare il proprio lavoro è, oltre alla tecnica, ci mette capacità esperienza. Per questo sono solo i lavoratori più giovani a rischiare, che non hanno "quel punto in più" da offrire al sistema produttivo.