La Germania non si fida più degli Usa e rivuole l'oro depositato alla Fed

La Germania rivuole l'oro depositato nei caveau degli Stati Uniti. Non si fida più dopo il cambiamento nelle relazioni transatlantiche e l'imprevedibilità del presidente americano Donald Trump. Berlino detiene la seconda riserva aurea nazionale più grande al mondo dopo gli Usa, di cui 1.236 tonnellate sono depositate a New York. Valgono 164 miliardi di euro. Emanuel Mönch, economista ed ex responsabile della ricerca presso la Bundesbank, la banca centrale tedesca, ha chiesto che l'oro venga riportato a casa, affermando che è troppo "rischioso" conservarlo negli States. "Data l'attuale situazione geopolitica non è prudente immagazzinare così tanto oro negli Usa", ha dichiarato al quotidiano finanziario Handelsblatt. "Nell'interesse di una maggiore indipendenza strategica dagli Stati Uniti, la Bundesbank farebbe quindi bene a considerare il rimpatrio dell'oro".



Mönch è solo l'ultimo di una serie di economisti a sostenere che una mossa del genere sarebbe in linea con una maggiore indipendenza strategica che la più grande economia europea ha cercato di ottenere dagli Stati Uniti, soprattutto negli ultimi mesi. Anche Michael Jäger, presidente dell'Associazione dei contribuenti europei e dell'Associazione dei contribuenti tedeschi, ha affermato che Berlino dovrebbe fare le proprie mosse ora, sostenendo che il dichiarato desiderio degli Usa di impossessarsi della Groenlandia dovrebbe attirare l'attenzione. "Trump è imprevedibile e fa di tutto per generare entrate per il proprio paese. Ecco perché il nostro oro non è più al sicuro nelle casseforti della Fed", ha dichiarato Jäger al Rheinische Post . "Cosa succederebbe se la provocazione in Groenlandia continuasse? Il rischio che la Bundesbank tedesca non possa più accedere ai lingotti depositati aumenta. Pertanto, dovrebbe rimpatriare le riserve".



Jäger ha affermato di aver scritto l'anno scorso alla Bundesbank e al ministero delle Finanze, esortandoli a "riportare a casa il nostro oro". Fino a poco tempo fa, la questione dell'oro era appannaggio principalmente del partito di destra Alternative für Deutschland, che ne ha ripetutamente sollecitato il ritorno per motivi patriottici. Ora la questione è entrata nel dibattito pubblico. Un'altra voce a sostegno del "ritorno" dell'oro nei caveau tedeschi è quella di Katharina Beck, portavoce per le finanze dei Verdi, il partito di opposizione al governo Merz nel Bundestag. Ha definito il trasferimento dei lingotti "importante ancora di stabilità e fiducia" che "non devono diventare pedine nelle controversie geopolitiche". Clemens Fuest, presidente dell'Istituto per la ricerca economica, ha messo in guardia contro una mossa del genere, affermando che potrebbe portare a conseguenze indesiderate e "non farebbe altro che gettare benzina sul fuoco della situazione attuale".



Le riserve auree della Germania ammontano a quasi 450 miliardi di euro. Poco più della metà è custodita presso la Bundesbank di Francoforte sul Meno, il 37% nei caveau della Federal Reserve statunitense, a New York, e il 12% presso la Banca d'Inghilterra, a Londra, il centro mondiale del commercio dell'oro. La Bundesbank afferma di effettuare regolarmente verifiche delle scorte in deposito. Lo scorso ottobre alle riunioni del Fondo monetario internazionale a Washington, il presidente della banca centrale tedesca Joachim Nagel ha assicurato ai presenti che non c'era "nessun motivo di preoccupazione" per l'oro tedesco detenuto presso la Federal Reserve. Frauke Heiligenstadt, portavoce del gruppo parlamentare per la politica finanziaria dei socialdemocratici, sostenitori del governo Merz, ha affermato che, pur comprendendo le preoccupazioni relative alle riserve auree, non c'è motivo di farsi prendere dal panico: "Le riserve auree della Germania sono ben diversificate. La nostra capacità di intervento è garantita". Avere oro negli Usa ha senso, ha aggiunto, perché "Germania, Europa e Stati Uniti sono strettamente legati in termini di politica finanziaria".