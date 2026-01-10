Mercosur, Tajani: "L'Italia guadagnerà 14 miliardi in più di export"

Foto: Ansa

Leonardo Ventura 10 gennaio 2026

a

a

Quello con il Mercosur "è il più grande accordo mai negoziato dall'Unione europea, un fatto che possiamo certamente definire storico, per l'Ue, per l'Italia e per una parte molto importante del continente latino americano, cui siamo profondamente legati". Lo spiega il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "È importante non solo per gli aspetti di natura commerciale, ma anche per quelli politici. Giustamente viene ricordato che la presenza di vaste collettività italiane in questi Paesi è significativa e rappresenta una carta in più che potremo giocare". "L'accordo - sottolinea il ministro- è anche frutto del lavoro che abbiamo fatto in stretta sinergia con la premier Giorgia Meloni, che ha ribadito che non ci sono mai state preclusioni ideologiche, e con il ministro Francesco Lollobrigida. Possiamo dire, e lo abbiamo già fatto nelle fasi che hanno preceduto il via libera definitivo, che si tratta di un successo per l'Italia". "Alla fine del periodo di "rodaggio" l'Italia guadagnerà 14 miliardi di export in più", aggiunge Tajani."Infatti solo l'eliminazione degli elevati dazi del Mercosur consentirà agli esportatori dell'Ue di risparmiare oltre 4 miliardi di euro di dazi doganali all'anno. Poi le esportazioni - ricordiamo che l'Italia ha un avanzo commerciale verso l'area Mercosur, 7,7 miliardi di export contro 6 miliardi di import - saranno facilitate da procedure doganali più semplici e agevoli".

Le imprese dell'Ue potranno presentare offerte per gli appalti pubblici in condizioni di parità con le imprese del Mercosur. Inoltre sarà previsto un accesso preferenziale esclusivo ad alcune materie prime critiche e a determinati prodotti "verdi". "Le tariffe attuali sono elevate: ricambi auto (35%), macchinari (20%), prodotti chimici (18%) e prodotti farmaceutici (14%)", ricorda Tajani. E ora diminuiranno.