Uniti per trasporti aerei sostenibili

Le opportunità e le sfide della transizione energetica al centro del focus di Fondazione Pacta. Troncone (ad AdR): «Il nostro lavoro dà l'immagine di un settore maturo, capace di fare sistema e lavorare in modo coeso»

17 dicembre 2025

A Roma si è concluso il 4° congresso annuale della Fondazione Pacta–Patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo, dal titolo «Gate to sustainability – boarding for net zero». L’evento ha riunito istituzioni, imprese, operatori della filiera aeroportuale, mondo finanziario e accademico per un confronto sulle sfide e sulle opportunità della transizione energetica del trasporto aereo, con l’obiettivo di accompagnare il settore verso il raggiungimento degli obiettivi Net Zero.

Il congresso si è aperto con l’intervento introduttivo di Veronica Pamio, dg di Fondazione Pacta, e con i saluti istituzionali del Presidente Enac e del Comitato istituzionale della Fondazione, Pierluigi Di Palma, che ha dichiarato: «La neutralità climatica entro il2050 è un obiettivo imprescindibile che richiede un impegno condiviso tra istituzioni e una forte sinergia tra pubblico e privato, nella quale Enac svolge un ruolo di mediazione. Al centro dei lavori, il ruolo strategico delle nuove energie per l’aviazione, con particolare riferimento ai Saf – Sustainable aviation fuels, allo sviluppo tecnologico, alla competitività industriale e alla necessità di una collaborazione strutturata lungo l’intera catena del valore».

Nel corso del primo panel è intervenuta il viceministro dell’Ambiente Vannia Gava, che ha posto l’accento sul quadro delle politiche pubbliche e sugli strumenti necessari a sostenere la decarbonizzazione del settore.

Il dibattito ha visto la partecipazione di Marco Troncone, presidente Fondazione Pacta e ad Aeroporti di Roma, che ha ribadito il ruolo degli aeroporti come abilitatori della transizione sostenibile: Un settore che traguarda positivamente le prime tappe di un percorso oggettivamente impegnativo. Il confronto strutturato tra imprese, istituzioni e mondo scientifico ha contribuito a orientare il quadro delle politiche pubbliche verso soluzioni concrete, credibili e coerenti con il valore strategico del settore e con le esigenze di competitività del Paese». Francesco Presicce, Chief innovation, strategic projects and vision di Ita Airways, ha evidenziato l’impegno delle compagnie aeree nel percorso di decarbonizzazione: «Sono convinto che l'adozione di pratiche sostenibili sia essenziale per il futuro della nostra industria e la Fondazione Pacta, al suo 4° Congresso annuale, vuole essere un mezzo per sostenerne a 360 gradi la progettualità».

Sul fronte finanziario, Simone Basili, Consigliere della Fondazione Pacta ha spiegato che «all’interno dell’azione intrapresa dalla Fondazione Pacta sui temi della transizione verde nei Trasporti, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Irefi, si è riusciti a creare negli ultimi anni uno straordinario e sinergico tavolo di dialogo trasversale». Presente anche Salvatore Deidda, presidente IX Commissione trasporti Camera dei deputati che ha colto l’occasione del convegno per sottolineare che Fiumicino è punto di riferimento per gli aeroporti italiani e si sta lavorando al suo sviluppo. All’evento ha partecipato anche Alberto Luigi Gusmeroli, presidente X Commissione attività produttive Camera dei deputati.