Leonardo e Rheinmentall forniranno all'Esercito i nuovi veicoli corazzati

La Rti tra Leonardo e Rheinmentall, nell'ambito della Joint Venture Leonardo Rheinmetall Military Vehicles, si è aggiudicata il primo contratto di fornitura di 21 veicoli "A2CS Combat" destinati all'Esercito. La consegna del primo veicolo è prevista entro la fine dell'anno. "Questo primo ordine congiunto, a seguito della decisione di costituire una joint venture tra Rheinmetall e Leonardo, rappresenta un traguardo importante. Avvicina le due aziende e due dei più grandi Paesi europei. La cooperazione non è più un'opzione; è l'essenza stessa della nostra sovranità strategica europea", ha spiegato David Hoeder, presidente esecutivo della JV Leonardo Rheinmetall Military Vehicles. "Siamo lieti di annunciare questo primo step della sinergia industriale che ci vedrà lavorare fianco a fianco per fornire mezzi all'avanguardia e in grado di operare nei moderni scenari operativi", ha affermato l'amministrazione delegato Laurent Sissmann.

Leonardo e Rheinmetall forniranno 21 mezzi corrazzati cingolati per la fanteria, 5 dei quali modello Lynx KF-41 di Rheinmetall con la torretta Lance, seguiti da 16 mezzi in nuova configurazione dotati dello stesso scafo e della torretta Hitfist 30mm di Leonardo . L'accordo prevede inoltre l'aggiornamento dell'intera flotta a quest'ultima configurazione, oltre a includere altri 30 veicoli opzionali e sistemi di addestramento e simulazione per formare al meglio gli equipaggi. Si tratta di mezzi di ultima generazione basati sull'utilizzo delle migliori tecnologie presenti sul mercato e in grado di agire in modo interoperabile in un contesto multidominio. La fornitura rientra nell'ambito del programma A2CS - Army Armoured Combat System che prevede l'acquisizione totale di 1050 veicoli per la fanteria e che, insieme al programma Main Battle Tank, rinnoverà le linee dei mezzi pesanti dell'Esercito.