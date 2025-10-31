Giro d'affari di 300 milioni di euro per la Notte delle Streghe: il 61% degli italiani festeggia fuori casa

Foto: Ansa

Leonardo Ventura 31 ottobre 2025 a

a

a

È di 300 milioni di euro il giro d'affari alimentato dai festeggiamenti per Halloween in Italia. Secondo l'indagine realizzata da Ipsos per Confesercenti, quest'anno il 61% dei cittadini parteciperà, alla notte delle streghe acquistando prodotti, trascorrendo il fine settimana in viaggio oppure uscendo semplicemente cena. Una quota leggermente inferiore rispetto al 64% registrata nel 2024 ma comunque in grado di movimentare l'economia. La partecipazione varia per fasce d'età: è il 70% tra gli under 34, mentre tra gli over 35 la quota si attesta al 58%. Ancora più elevata tra le famiglie con bimbi: festeggerà il 73% dei nuclei con almeno un figlio minorenne.

Nonostante il leggero calo complessivo dei partecipanti, la spesa per acquisti di prodotti nel canale retail si dovrebbe mantenere stabile a circa 300 milioni di euro: la quota di chi prevede di spendere di più (il 25%) è infatti più alta di chi segnala di voler ridurre il budget (17%). Dolcetti e prodotti per la casa - dagli addobbi alle vetrofanie, passando per bicchieri e accessori tematici - sono i prodotti più gettonati: il 59% di chi partecipa acquisterà dolci e caramelle e il 45% addobberà la casa a tema. Seguono maschere e accessori: il 34% farà travestire i figli, il 28% lo farà personalmente, mentre il 25% indosserà un accessorio in stile Halloween. Tra le tradizioni ormai consolidate anche il "dolcetto o scherzetto": il 23% dei partecipanti accompagnerà i figli nel giro porta a porta, confermando il radicamento di questa usanza della tradizione celtica approdata da qualche tempo nel nostro Paese.

Lo shopping è ibrido, e combina spese nei negozi e su Internet. Il 58% di chi festeggia farà acquisti al supermercato, il 43% nei centri commerciali, il 22% online, mentre resta significativo anche il ruolo delle attività sul territorio: il 20% si recherà nei negozi di vicinato e il 19% acquisterà in mercatini. In aumento la socialità fuori casa: il 35% di chi celebra Halloween lo farà ad un evento o in discoteche, bar, ristoranti e locali. In leggero aumento rispetto al 32% dello scorso anno, a confermare il ruolo centrale di queste imprese il 31 ottobre. Il giro d'affari generato dalla notte delle streghe nei pubblici esercizi dovrebbe raggiungere i 250 milioni.

"Halloween è ormai diventato, anche in Italia, un momento di socialità che coinvolge soprattutto i più giovani e le famiglie con bambini. Per i pubblici esercizi è una ricorrenza che porta vitalità grazie a serate a tema, eventi e occasioni di intrattenimento che rafforzano il ruolo di bar e ristoranti come luoghi di incontro e partecipazione", afferma Giancarlo Banchieri, presidente di Fiepet Confesercenti. "Anche in un contesto complessivamente più prudente nei consumi, la festa resta un'occasione per uscire e vivere esperienze, dimostrando come i locali pubblici continuino a essere uno spazio centrale della vita comunitaria".