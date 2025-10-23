Il petrolio sfiora i 65 dollari al barile dopo le sanzioni di Trump alla Russia

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 23 ottobre 2025 a

a

a

Il prezzo del petrolio è salito alle stelle dopo che il presidedegli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato nuove sanzioni contro i maggiori produttori di greggio russi, Rosneft e Lukoil. La quotazione del Brent è salita a 64,53 dollari. Tutti i beni negli Usa appartenenti alle due aziende di combustibili fossili sono stati congelati e alle società e ai cittadini americani sarà vietato fare affari con loro. Trump punta in questo modo ad aumentare la pressione sul presidente russo Vladimir Putin affinché ponga fine alla guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti minacciano inoltre sanzioni secondarie contro le istituzioni finanziarie straniere che fanno affari con Rosneft e Lukoil, tra cui potrebbero rientrare anche le banche che agevolano la vendita di petrolio russo in Cina, India e Turchia.

A dimostrazione del fatto che questa pressione potrebbe già avere effetti, alcuni report suggeriscono che le raffinerie indiane si stanno preparando a ridurre drasticamente le importazioni di petrolio da Mosca. Reliance Industries, il principale acquirente indiano di greggio russo, prevede di diminuire o addirittura bloccare completamente le importazioni, secondo quanto riportato da Reuters, che ha citato due fonti a conoscenza della situazione. L'India è stata uno dei maggiori acquirenti di petrolio greggio russo scontato trasportato via mare sin dall'inizio del conflitto in Ucraina, spingendo Trump a imporre due mesi fa dazi punitivi del 50% sulla maggior parte dei prodotti indiani.



Le sanzioni alla Russia imposte ieri dagli Usa sono le prime da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca. Il presidente americano ha descritto le misure come "enormi". "Speriamo che non durino a lungo. Speriamo che la guerra finisca", ha sottolineato. E, rivolgendosi a Putin, ha affermato: "Spero che diventi ragionevole, e che anche Zelensky lo sia. Sapete, ci vogliono due persone per ballare il tango, e lo scopriremo".