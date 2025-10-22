Manovra, Casasco (FI), “No a interventi che ledono i principi cardine del sistema tributario”

Foto: La Presse

Leonardo Ventura 22 ottobre 2025 a

“Forza Italia esprime forte contrarietà alla modifica proposta in materia di tassazione dei dividendi contenuta nell’articolo 18 del disegno di legge di Bilancio 2026. L’introduzione di una partecipazione minima del 10% per poter applicare l’esclusione dalla base imponibile del dividendo percepito, non solo comporta un aumento abnorme della tassazione ma genera una doppia tassazione sugli utili con effetto negativo sugli investimenti e la competitività del nostro sistema imprenditoriale.

Non si può confondere un regime - quello del dividend exemption introdotto con la riforma IRES del 2003 - volto a garantire la neutralità fiscale lungo le catene partecipative, come una agevolazione e intervenire per fare cassa. Si tratta di un grave arretramento rispetto ai principi di coerenza e stabilità del sistema tributario italiano, consolidati da oltre vent’anni. Forza Italia chiede l’eliminazione di questa disposizione” Lo dichiara in una nota Maurizio Casasco, deputato e Responsabile del Dipartimento Economia di Forza Italia.