Lagarde mostra i muscoli: "I governi non devono interferire con la Banca centrale"

"Come previsto dal Trattato, i leader di governo non dovrebbero interferire con l'attività della banca centrale. Abbiamo un mandato chiaro, e dobbiamo mantenerci entro quei limiti". Lo ha affermato Lagarde durante l'audizione in Commissione Affari Economici e Monetari al Parlamento europeo. "La Bce è responsabile e deve onorare tale responsabilità, ma la sua indipendenza deve essere rispettata. Questo principio vale per tutti gli Stati membri", ha sottolineato la presidente dell'Eurotower.