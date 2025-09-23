Una app e il calcio diventa interattivo

Foto: Bazr

Con Bazr i tifosi vivono le emozioni. Possibile acquistare oggetti delle partite

Bazr, la prima piattaforma di live commerce europea, ha ufficialmente siglato una collaborazione con la Lega Serie A, presentata lo scorso luglio agli eventi di lancio, con Alessandro Del Piero come ospite d’eccezione.

L’accordo punta a integrare calcio, intrattenimento e shopping attraverso l’approccio innovativo di Bazr: i tifosi potranno acquistare in tempo reale memorabilia e prodotti legati alle partite. «Questa partnership nasce da una visione comune: costruire una relazione diretta, autentica e partecipativa con i tifosi» ha detto Simone Giacomini.

COMUNICAZIONE E SPONSOR PER I GIOVANI - Negli ultimi mesi Bazr ha già siglato contratti di sponsorizzazione di eventi nazionali e internazionali, consolidando diverse partnership in ambito sportivo e nell’intrattenimento. Tra le principali esperienze recenti: sponsor ufficiale della Kings League di Gerard Piquè, (con eventi che hanno incluso la vendita in-app di maglie firmate dagli Mvp, sold-out in pochi secondi); sponsor alla Kings World Cup Nations 2025 a Parigi; partner a Casa Sanremo 2025; e una rete di creator e special guest che include nomi come Diletta Leotta, Alessandro Borghese, Sespo e altri creator noti. Queste esperienze hanno servito a testare e scalare il modello di «live shopping + sport/intrattenimento», che ora Bazr porta in Serie A. Sarà possibile adesso acquistare direttamente dall’App di Bazr diversi merch esclusivi, tra cui il pallone dei gol delle nostre squadre del cuore. «Il successo ottenuto in questi anni con l’asta dei palloni dei gol delle nostre competizioni, tra i quali quello del gol di McTominay in Napoli-Cagliari, assegnato per la cifra più alta dall’inizio dell’iniziativa, dimostra quanto i fan della Serie A desiderino sentirsi parte attiva dell’evento, e quanto potenziale ci sia nella valorizzazione dei nostri asset» – ha dichiarato l’amministratore delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo - «Bazr è il partner ideale per dare continuità a questo progetto e avvicinarci al mondo dei più giovani, grazie a una piattaforma innovativa e a modalità di interazione pensate per le nuove generazioni. Ottenere i palloni dei gol sarà ancora più semplice e coinvolgente, offrendo ai tifosi la possibilità di collezionare un oggetto unico che racchiude un momento di gioia irripetibile».

POSSESSO PALLA IL NUOVO SHOW DI BAZR - Maria Caciotto, arbitro Figc, nuova conduttrice di Possesso Palla parla dello show di Bazr con Luca Ortelli e Dalila Stabile, durante il quale vengono analizzati e discussi i momenti salienti dei match di serie A e venduti i palloni dei gol delle nostre squadre del cuore. Il Tempo gli ha rivolto alcune domande.



Qual è il percorso del pallone dal gol del nostro giocatore preferito fino a casa del cliente?

«Dopo il gol, il pallone viene raccolto ed autenticato a bordo campo per essere pronto successivamente alla vendita al cliente.

L’autenticazione e la tracciabilità degli oggetti, elemento fondamentale per il collezionismo, sono parte integrante del progetto, anche grazie a partnership tecniche e commerciali che supportano la provenienza dei pezzi».

La vendita avviene tramite asta?

«No, ogni pallone ha una valutazione propria e viene venduto sull'app di Bazr durante lo show Possessopalla, dove, insieme ai miei colleghi, commentiamo le partite e i tifosi possono acquistare direttamente il pallone del gol segnato dal fuoriclasse dalla loro squadra del cuore»

Mettiamo che si voglia comprare uno dei palloni del gol della squadra preferita, quanto si spende in media?

«Fare una media è molto difficile, perché dipende dall'importanza della partita, dalla spettacolarità del gol e dall'impatto che ha avuto sul risultato».



Cosa altro vendete sulla App per collezionisti e appassionati di calcio?

«Abbiamo molti altri merch esclusivi, come le fasce da capitano ufficiali di Lega Seria A, di settimana in settimana arrivano prodotti nuovi per gli appassionati».