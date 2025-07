Banche, Unicredit ritira l'offerta per Banco Bpm dopo i problemi sul Golden Power

22 luglio 2025 a

a

a

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit annuncia il ritiro dell'offerta per Banco BPM, "in quanto la condizione relativa all'autorizzazione Golden Power non è soddisfatta". Lo si legge in una nota della banca. "Il processo di offerta è stato influenzato dalla clausola di Golden Power, insistentemente invocata dai vertici di BPM, che ha impedito a UniCredit di dialogare con gli azionisti di BPM nel modo in cui un normale processo di offerta avrebbe consentito", si legge nella nota. "I vertici di BPM hanno dunque privato i propri azionisti del dialogo che normalmente avviene durante un periodo di offerta per comprendere il valore creato dalla combinazione e determinare le condizioni che sarebbero state accettabili per andare avanti", si aggiunge. "Pur accogliendo con favore i significativi progressi compiuti con il TAR, la DG Comp dell'Unione Europea e il Governo italiano, i tempi per una risoluzione definitiva della questione Golden Power vanno ben oltre la scadenza della nostra offerta e anche di quella della sospensione decisa oggi dalla Consob", sottolinea la banca. "Pertanto, per fare chiarezza sulla situazione e tutelare gli interessi di UniCredit e dei nostri azionisti, abbiamo deciso di non rinunciare alla condizione del Golden Power, che non è stata soddisfatta, e di ritirare di conseguenza l'offerta".