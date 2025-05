Nasce Fs Logistix, così la logistica diventa digitale

Leonardo Ventura 27 maggio 2025 a

Una logistica più moderna, interconnessa e al passo con le esigenze del settore. È questa la promessa – e la sfida – di Fs Logistix, il nuovo volto del trasporto merci del Gruppo Ferrovie dello Stato, presentato ufficialmente a Roma insieme alla nuova piattaforma digitale. Un lancio che non rappresenta solo un cambio di nome, ma il primo passo concreto del Piano Strategico 2025–2029 della logistica Fs, che prevede 2,16 miliardi di euro di investimenti destinati a digitalizzazione, sviluppo di asset e sostenibilità. «Ci proponiamo come una piattaforma di interconnessione verso tutti gli operatori della logistica, attivando nuove partnership per arrivare a coprire tutta la catena del valore e intercettando le migliori competenze italiane ed europee. – ha dichiarato l’ad di Fs Logistix, Sabrina De Filippis -. Uno sviluppo accompagnato da una nuova identità con un profilo sempre più europeo: con Fs Logistix manteniamo le nostre radici salde nel trasporto ferroviario merci, rendendolo moderno ed efficiente, evolvendoci verso il modello Freight Forwarder».

Una piattaforma digitale per una logistica che cambia

La piattaforma, progettata in chiave mobile-first e accessibile-by-design, permette la gestione completa della catena logistica, integrando trasporto su ferro, gomma e mare. Il cuore del sistema è il Widget, uno strumento interattivo che consente a imprese e operatori di inserire le proprie esigenze di trasporto e ricevere soluzioni personalizzate in pochi click. Un’unica interfaccia – semplice, intuitiva, evolutiva – che mette a sistema le competenze delle otto società del comparto logistico Fs, offrendo 21 servizi a supporto di sette filiere industriali.

Fs Logistix: nuovo nome, nuova visione

Con Fs Logistix nasce un brand dal respiro internazionale, in grado di riflettere l’ambizione di diventare un vero Freight Forwarder europeo. Una scelta di <CF202>naming </CF>che punta su chiarezza, immediatezza e riconoscibilità, rafforzata da un’identità visiva solida.

Investimenti per innovazione e sostenibilità

Il Piano Strategico 2025–2029 non si limita all’innovazione digitale. Il Gruppo Fs ha messo in campo investimenti mirati per rinnovare la flotta e potenziare le infrastrutture. Sono in arrivo 110 nuove locomotive elettriche, 25 da manovra, 2.000 carri ferroviari di nuova generazione e una nave green per il traghettamento sullo Stretto di Messina. Un piano ambizioso, che punta a ridurre le emissioni, migliorare l’efficienza energetica e contribuire in modo concreto agli obiettivi climatici del Paese.

Una logistica a servizio del sistema Paese

Il nuovo corso di Fs Logistix si inserisce in una visione di lungo termine: costruire una logistica più efficiente e resiliente, in grado di accompagnare l’industria italiana – e quella europea – verso nuove sfide di competitività. Il Gruppo Fs consolida così il proprio ruolo di attore strategico per la crescita del Paese, con un approccio industriale fondato su innovazione, sostenibilità e digitalizzazione.Una sfida imponente, che parte da Roma ma guarda all’Europa. Fs Logistix è pronta a guidare questa trasformazione. E con la nuova piattaforma digitale, la logistica italiana entra davvero nel futuro.