Dichiarazione dei redditi: cos'è il Modello 730, chi deve presentarlo e la guida alle detrazioni

Con l’arrivo della stagione fiscale, milioni di italiani si trovano di fronte a un appuntamento fondamentale: la dichiarazione dei redditi. Tra i modelli a disposizione, il Modello 730 è quello più utilizzato da lavoratori dipendenti e pensionati. Ma a cosa serve esattamente e chi è tenuto a presentarlo? Ecco una guida generale con le domande e le risposte utile per orientarsi. Ricordiamo tuttavia per ogni dubbio di rivolgersi a un commercialista o a un Caf.

Cos’è il Modello 730?

Il 730 è un documento fiscale che permette di dichiarare i propri redditi all’Agenzia delle Entrate e di ottenere eventuali rimborsi direttamente nella busta paga o nella pensione. Rispetto ad altri modelli dichiarativi, il 730 è più semplice e veloce, perché non richiede calcoli complessi e le imposte vengono trattenute o rimborsate in automatico.

Chi deve presentarlo?

Il 730 è obbligatorio o consigliato per chi ha percepito nel corso dell’anno:

Redditi da lavoro dipendente (anche a tempo determinato);

Pensione;

Redditi assimilati al lavoro dipendente, come collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co.);

Indennità di disoccupazione (NASpI), cassa integrazione o altre prestazioni sostitutive del lavoro dipendente.

Chi non può utilizzare il 730?

Non tutti possono avvalersi di questo modello. Sono esclusi:

I titolari di partita IVA che esercitano attività autonoma o d’impresa;

Chi percepisce redditi da impresa o da lavoro autonomo con obbligo di dichiarazione IVA;

Chi deve presentare la dichiarazione per conto di una persona deceduta.

I vantaggi del 730

Oltre alla semplicità di compilazione, il Modello 730 presenta un importante beneficio: il rimborso delle imposte versate in eccesso arriva direttamente in busta paga o sul cedolino della pensione, senza dover attendere tempi lunghi. Inoltre, chi deve versare ulteriori imposte può farlo tramite il proprio datore di lavoro o l’INPS, evitando il pagamento diretto tramite F24.

Come si presenta il 730?

I contribuenti possono trasmettere il modello in diversi modi:

Online, attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate, che mette a disposizione il 730 precompilato con i dati già inseriti;

Tramite CAF o commercialisti, che offrono assistenza e verificano eventuali detrazioni fiscali applicabili;

Con il proprio sostituto d’imposta, se offre il servizio di assistenza fiscale.

Scadenze e novità

Ogni anno, l’Agenzia delle Entrate stabilisce la scadenza per la presentazione del Modello 730. Per il 2024, il termine ultimo è fissato al 30 settembre. È quindi fondamentale non ridursi all’ultimo minuto per raccogliere i documenti necessari, come la Certificazione Unica, le spese detraibili (sanitarie, scolastiche, mutuo, ecc.) e altri redditi percepiti.

Detrazioni fiscali nel Modello 730: quali spese si possono scaricare?

Quando si compila la dichiarazione dei redditi, una delle principali opportunità per i contribuenti è quella di scaricare le spese detraibili o deducibili, riducendo così l’imposta da pagare o aumentando l’eventuale rimborso fiscale. Ma quali sono le voci che si possono portare in detrazione nel Modello 730?

1. Spese sanitarie

Detrazione: 19% (sulla parte eccedente i 129,11€)

Si possono detrarre:

Visite mediche e specialistiche (oculista, cardiologo, ecc.)

Acquisto di farmaci e parafarmaci (solo se indicati come “medicinali” in fattura)

Analisi, esami diagnostici e terapie

Interventi chirurgici

Dispositivi medici certificati (occhiali da vista, lenti a contatto, apparecchi acustici, ecc.)

Spese per assistenza a persone con disabilità

Importante: Per ottenere la detrazione, i pagamenti devono essere tracciabili (bancomat, bonifico, carta di credito), tranne per i farmaci e i dispositivi medici.

2. Interessi sul mutuo prima casa

Detrazione: 19% fino a un massimo di 4.000€

Si possono detrarre gli interessi passivi pagati sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale.

3. Spese per l’istruzione

Detrazione: 19%

Si possono scaricare:

Asilo nido (fino a 632€ per figlio)

Scuola primaria e secondaria (rette scolastiche, contributi volontari, gite)

Università e master (anche private, entro certi limiti definiti dal MIUR)

Mensa scolastica

4. Spese per lo sport dei figli

Detrazione: 19% fino a un massimo di 210€ per figlio (dai 5 ai 18 anni)

Include abbonamenti a palestre, piscine e attività sportive.

5. Affitto per studenti universitari fuori sede

Detrazione: 19% su un massimo di 2.633€

Vale per chi studia in un’università situata ad almeno 100 km di distanza dalla propria residenza.

6. Bonus ristrutturazione e risparmio energetico ️

Bonus ristrutturazioni: Detrazione del 50% per spese fino a 96.000€ (es. rifacimento bagni, infissi, impianti elettrici).

Ecobonus: Detrazione dal 50% al 65% per interventi di efficienza energetica (es. caldaie, pannelli solari, pompe di calore).

Bonus mobili ed elettrodomestici: Detrazione del 50% per acquisti fino a 8.000€ legati a una ristrutturazione.

7. Assicurazioni vita, infortuni e previdenza complementare ️

Detrazione: 19%

Si possono scaricare i premi pagati per polizze sulla vita, invalidità permanente o rischio morte.

Inoltre, è possibile dedurre fino a 5.164,57€ per i contributi versati ai fondi pensione.

8. Spese funebri

Detrazione: 19% su un massimo di 1.550€

Vale per le spese sostenute per funerali di familiari.

9. Donazioni a ONLUS, APS e partiti politici

Donazioni a ONLUS ed enti di volontariato: Detrazione del 35% o deduzione fino al 10% del reddito.

Contributi ai partiti politici: Detrazione del 26% su donazioni tra 30€ e 30.000€.

Cosa significa essere a credito o a debito

Quando si presenta il Modello 730, il risultato della dichiarazione dei redditi può essere di due tipi: a credito o a debito.

Essere a credito

Se il contribuente risulta a credito, significa che ha versato più tasse del dovuto durante l'anno (ad esempio, tramite le trattenute sulla busta paga o sulla pensione). In questo caso, l’Agenzia delle Entrate riconosce un rimborso fiscale, che viene accreditato direttamente:

In busta paga (per i lavoratori dipendenti)

Sul cedolino della pensione (per i pensionati)

Esempio: Se hai pagato 1.500€ di IRPEF durante l'anno, ma dopo aver calcolato detrazioni e deduzioni risulta che dovevi pagare solo 1.200€, lo Stato ti restituisce 300€ di rimborso.

Essere a debito

Se invece il contribuente risulta a debito, significa che ha versato meno tasse del dovuto e deve quindi pagare la differenza all’Agenzia delle Entrate. Il pagamento viene trattenuto automaticamente:

Dalla busta paga o dalla pensione

Oppure può essere effettuato tramite il modello F24

Esempio: Se hai pagato 1.200€ di IRPEF, ma in realtà dovevi versarne 1.500€, dovrai pagare 300€ di differenza.

Come evitare brutte sorprese? Controlla le detrazioni e deduzioni disponibili per abbassare l’importo delle tasse. Verifica la Certificazione Unica (CU) per assicurarti che il datore di lavoro o l’INPS abbiano trattenuto correttamente le imposte. Prevedi il pagamento rateizzato (se sei a debito, puoi suddividere l’importo in più rate).