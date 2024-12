Mutui e prestiti, quali effetti con il nuovo taglio dei tassi della Bce: ecco quanto si risparmierà

12 dicembre 2024 a

La Bce taglia i tassi, quali saranno gli effetti per i risparmiatori e gli investitori? Il Consiglio direttivo ha deciso oggi di ridurre di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della Banca centrale europea. Pertanto, i tassi di interesse sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale saranno ridotti rispettivamente al 3,00%, al 3,15% e al 3,40%, con effetto dal 18 dicembre 2024.

Ma quanto costerà comprare a rate con il costo del denaro al 3%? Se lo chiede la Fabi, Federazione autonoma bancari italiani, la quale fa notare che i tassi sui mutui, già scesi al 3,27% a ottobre rispetto a picchi superiori al 5% nel 2023, potrebbero scendere sotto il 3% per effetto dell’abbassamento dei tassi da parte della Bce. Con tassi medi del 2,9% si risparmieranno 80 mila euro su un prestito immobiliare a 25 anni da 200.000 euro (-21,9%) rispetto al 2023. Lo stesso vale per i crediti al consumo, fa notare la Fabi, i cui tassi sul credito sono scesi a una media dell’8,32%, dopo picchi superiori al 14%, e potrebbero calare ancora all’8%. Questo vuol dire che un’automobile da 25.000 euro comprata interamente a rate, con un finanziamento di 10 anni, costerà oltre 11.705 euro in meno (-23,9%) rispetto al 2023. Ancora, per una lavatrice da 750 euro, con un credito di 5 anni, il risparmio, nei prossimi mesi, sarà di 167 euro (-15,1%). La Fabi ricorda, comunque, che in Italia le famiglie indebitate sono 6,9 milioni, pari a circa il 25% del totale, di cui oltre 3,5 milioni con un mutuo per l’acquisto di una casa. A fine ottobre 2024, mette infine in evidenza l’analisi di Fabi, il valore complessivo dei mutui per l’acquisto di abitazioni ammontava a 423,3 miliardi di euro, in crescita di circa 33 miliardi rispetto a fine 2020 (+9%), ma in calo di circa 3 miliardi rispetto a fine 2022 (-1%). Sul totale di 423,3 miliardi erogati, circa un terzo, cioè 144 miliardi, è a tasso variabile e i restanti 279 miliardi sono a tasso fisso.

Per Facile.it, con la sforbiciata di 25 punti base della Bce, la rata di un mutuo variabile standard potrebbe scendere di circa 18 euro nei prossimi mesi, passando dagli attuali 682 euro a 664 euro, comunque ben al di sopra dei valori di inizio 2022, quando era pari ad appena 456 euro. «Ma grazie ai tagli della Bce anche chi ha mantenuto il variabile ha potuto risparmiare, seppur in modo meno marcato», fanno notare gli esperti di Facile.it. Secondo il Codacons, i tagli dell’Eutower determineranno a regime un risparmio, sulle tipologie di mutuo più diffuse in Italia, compreso tra i 13 e i 30 euro al mese. Per un mutuo a 20 anni di importo compreso tra i 100mila e i 200mila euro, il risparmio sulla rata mensile varia tra i 13 e i 27 euro, pari a una minore spesa annua tra 156 e 324 euro. Se il finanziamento ha una durata di 30 anni, il taglio dei tassi dello 0,25% produrrà un risparmio medio tra i 15 e i 30 euro sulla rata mensile, tra -180 e -360 euro annui. Per un mutuo da 125mila euro a 25 anni, invece, un analogo taglio si traduce in un risparmio di circa 17 euro al mese, con un impatto da 204 euro su base annua. «Il quarto taglio dei tassi sarebbe senza dubbio un segnale positivo, ma la strada per colmare i rialzi imposti dalla Bce negli ultimi due anni è ancora molto lunga», commenta il presidente del Codacons Carlo Rienzi.