Accise, nessun aumento: ecco qual è l'obiettivo del governo

Nessun aumento delle accise sui carburanti. Lo ha chiarito in una nota il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che così ha fatto luce sulle infondate notizie relative a un possibile incremento. "Sulla base degli impegni Pnrr, delle Raccomandazioni specifiche della Commissione europea e del Piano per la transizione ecologica, approvato nel 2022, il Governo è tenuto ad adottare misure volte a ridurre i sussidi ambientali dannosi" spiegano da Viale XX Settembre. "In coerenza con l'impostazione di questo governo, l'intervento non si tradurrà nella scelta semplicistica dell'innalzamento delle accise sul gasolio al livello di quelle della benzina, bensì in una rimodulazione delle due" si legge nella nota.

E ancora: "Il Piano strutturale di bilancio di medio termine ha previsto che questo allineamento sarà definito nell'ambito delle misure attuative della delega fiscale". L’obiettivo del governo, previsto nel Piano strutturale di Bilancio, è di incrementare le entrate riducendo i sussidi considerati dannosi per l’ambiente. La modalità per attuare questo piano e reperire le necessarie coperture economiche, senza aggravare ulteriormente la tassazione nel settore dei trasporti, è ancora in fase di discussione. Si punta a risparmiare 2 miliardi entro il 2025, riducendo questi incentivi già previsti nel Piano nazionale energia e clima (Pnie) presentato dal ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a Bruxelles.