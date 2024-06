Bce, taglio di 25 punti dei tassi di interesse dopo 10 rialzi consecutivi

06 giugno 2024 a

a

a

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) ha deciso di ridurre di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento per il costo del denaro nell’Eurozona. Pertanto, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale saranno ridotti rispettivamente al 4,25%, al 4,50% e al 3,75%, con effetto dal 12 giugno 2024.

Il primo taglio dei tassi da 25 punti base da parte della Banca centrale europea arriva "dopo 10 rialzi consecutivi, a cui "nelle successive riunioni di fine 2023 e di inizio 2024 la Bce ha lasciato i tassi fermi". Con "l'auspicata riduzione il costo del denaro" scende quindi al 4,25%. Il report della Federazione autonoma bancari italiani (Fabi), che ricorda che "l'impatto sui mutui, nei mesi scorsi, è stato assai rilevante". Con questo primo allentamento della politica moneteria arriveranno "vantaggi più significativi per le famiglie, sia per comprare casa sia per comprare automobili o elettrodomestici". La Fabi ricorda che già da alcuni mesi le banche, "in previsione di un ritorno a una politica monetaria meno restrittiva da parte dell'Eurotower, hanno anticipato la prevista riduzione dei tassi e la discesa potrebbe proseguire nei prossimi mesi".

I "tassi sui mutui sono già diminuiti a una media del 3,69%, rispetto a livelli medi superiori al 5% del 2023" e secondo la Fabi "potrebbero calare ancora al 3,45%: una riduzione che comporterà, nel caso di un prestito immobiliare di 25 anni da 200.000 euro, un risparmio complessivo di quasi 62.000 euro (-17%)". Sul fronte del credito al consumo negli ultimi mesi "i tassi sul credito al consumo sono scesi a una media dell'8,93%, dopo picchi superiori al 14%, e potrebbero calare ancora all'8,5%". Per la Fabi "vuol dire che un'automobile da 25.000 euro comprata interamente a rate, con un finanziamento di 10 anni, costerà quasi 11.000 euro in meno (-22,2%) rispetto al 2023; mentre per una lavatrice da 750 euro, con un credito di 5 anni, il risparmio, nei prossimi mesi, sarà di 155 euro (-14%)". "A fine 2021 il tasso d'interesse medio era dell'8,1%, alla luce della decisione del 14 settembre, quando il costo del denaro ha toccato quota 4,5%, è arrivato fino al 14,55%. Nel corso del 2023 la media è scesa all'8,93% e potrebbe calare a breve fino all'8,5%". Il sindacato autonomo dei bancari fa quindi due esempi: "Per acquistare un'automobile da 25.000 interamente a rate, con un finanziamento da 10 anni, il costo totale è passato da 37.426 euro di fine 2021 a 48.961 euro di fine 2023, mentre adesso potrebbe scendere a 38.101 euro, con un risparmio complessivo di 10.859 euro (-22,2%) rispetto ai tassi di fine 2023". Il secondo è per l'acquisto di "una lavatrice da 750 euro interamente a rate, con un finanziamento da 5 anni". Il costo totale "è passato da 942 euro di fine 2021 a 1.106 euro di fine 2023, mentre adesso potrebbe scendere a 951 euro con un risparmio complessivo di 155 euro (-14%) rispetto ai tassi di fine 2023".