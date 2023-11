Ue, cosa apparirà sulle future banconote degli euro. Arriveranno nel 2026

30 novembre 2023 a

a

a

Dovrebbero ispirarsi a temi della ‘cultura europea’ oppure riproporre immagini di ‘fiumi e uccelli’ le immagini che campeggeranno sulla prossima generazione di banconote in euro, che dovrebbe vedere la luce dopo il 2026. A deciderlo nella giornata di oggi è stato il Consiglio Direttivo della Bce: la scelta è arrivata dopo avere valutato i risultati dei sondaggi condotti la scorsa estate, in cui gli oltre 365 mila partecipanti sono stati invitati a esprimere le proprie preferenze rispetto a sette temi selezionati.

Nuova fiammata dei prezzi in vista. La Bce non vuole tagliare i tassi

Dall’indagine commissionata dalla Bce, la «cultura europea» è risultata la più popolare tra i cittadini dell’area euro (21%), seguita da «Fiumi: le acque della vita in Europa» (18%) e «Uccelli: liberi, resilienti, stimolanti». (17%). Oggi il Consiglio direttivo ha inoltre approvato la fusione di «Fiumi: le acque della vita in Europa» e «Uccelli: liberi, resilienti, stimolanti» in un unico tema legato alla natura.

"In Italia 10 anni di follie finanziarie". Con chi se la prende Tremonti

«Siamo molto soddisfatti della forte partecipazione al nostro sondaggio online. Entrambi i temi scelti condividono un filo conduttore comune che collega l’Europa e gli europei, e questo è molto in linea con il nostro obiettivo di rendere le banconote più riconoscibili per persone di tutte le età e background», le parole a commento della presidente della BCE, Christine Lagarde. Il Consiglio direttivo ha deciso di istituire un gruppo consultivo per proporre motivi per i temi selezionati entro la fine del 2024. Successivamente si terrà un concorso per progettare le nuove banconote e i cittadini europei avranno nuovamente la possibilità di esprimere le loro preferenze sul design.