Ita Airways, c'è l'accordo con Lufthansa: ai tedeschi il 41% del capitale

25 maggio 2023 a

a

a

La fumata bianca è arrivata: Lufthansa acquisirà il 41% delle azioni di Ita Airways attraverso un aumento di capitale di 325 milioni di euro, con la possibilità di acquisire tutte le azioni rimanenti in un secondo momento. Ad ufficializzare l’accordo è la compagnia area tedesca dopo il raggiungimento di un accordo con il Mef.

Bruxelles avverte l'Italia su Pnrr e deficit: le raccomandazioni europee

Nell’ambito dell’intesa, il Mef si impegna a un aumento di capitale di Ita per 250 milioni di euro. Il prezzo di acquisto delle restanti azioni dipenderà dallo sviluppo del business di Ita Airways. L’acquisizione della quota di minoranza, si legge in una nota di Lufthansa, «è subordinata all’approvazione delle autorità preposte». Al completamento della transazione, Ita Airways e il Gruppo Lufthansa inizieranno la loro collaborazione a livello commerciale e operativo. In qualità di compagnia aerea di rete, Ita lavorerà a stretto contatto con il Gruppo Lufthansa per poter sfruttare le sinergie. Ita Airways diventerà la quinta compagnia aerea del Gruppo Lufthansa.

"Meglio di tutti in Europa". Il Pil accelera e l'Italia zittisce i gufi

Al di fuori dei mercati domestici, l’Italia è il più importante mercato internazionale del Gruppo dopo gli Stati Uniti. «Come parte del Gruppo Lufthansa - dice ancora la nota-, Ita rimarrà una compagnia aerea indipendente con una propria gestione e una forte identità di marchio, in linea con la strategia multi-hub, multi-marca del gruppo Lufthansa. Allo stesso tempo, Ita potrà beneficiare delle sinergie del gruppo, come l’accesso alla rete di partner, la gestione centrale delle entrate e l’utilizzo dei canali di vendita e marketing globali del Gruppo Lufthansa».