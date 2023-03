Bollette, le decisioni del governo: azzerati gli oneri di sistema e Iva al 5% sul gas

23 marzo 2023 a

Il governo Meloni non dimentica il problema delle bollette. Entro la prossima settimana, riferisce il Corriere della Sera, arriverà il nuovo decreto, che avrà un valore da 5 miliardi complessivi e traccerà la rotta per i cittadini alle prese da mesi con i rincari di luce e gas. Per il periodo da aprile a giugno sarà prolungato l’azzeramento degli oneri di sistema e pure l’Iva al 5% per le bollette del gas, mentre per quelle della luce addio agli sconti sugli oneri, con un occhio particolare per le famiglie. In autunno è invece allo studio un “bonus famiglie”, con l’esecutivo di centrodestra che ha dato mandato ad Arera, l’autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente, di studiare diversi scenari.

“L’ipotesi è l’introduzione di un meccanismo a scaglioni che parta da una tariffa standard per tutti i consumatori. A cui si aggiungono tariffe modulate sui consumi e sul numero dei componenti della famiglia. In breve, dei tetti di consumo oltre cui si paga di più. L’intenzione è poi premiare sotto forma di bonus o sconto in bolletta chi riduce i consumi” la spiegazione fornita dal quotidiano.

Che riporta poi le parole del presidente dell’Arera, Stefano Besseghini: “Bisogna trovare un punto di equilibrio, affinché non si rischi di disincentivare l’elettrificazione dei consumi, e tenendo in considerazione il fattore stagionale, per cui, un aumento dei consumi di gas potrebbe non dipendere da comportamenti non virtuosi. C’è una discussione congiunta con il Mef, il problema di questi strumenti è che, se si batte sull’elettrico, si disincentiva l’elettrificazione dei consumi, se si batte sul gas, bisogna tener conto del fatto che c’è una termica stagionale con cui confrontarsi. L’aumento dei consumi potrebbe essere non legato ai comportamenti non virtuosi dell’utente ma dalla situazione. Bisogna trovare un meccanismo capace di portare a casa l’obiettivo di riduzione dei consumi, ma senza disincentivare l’uso di strumenti che invece vogliamo favorire, come l’elettrico”. Sono poi allo studio i sostentamenti per le famiglie con Isee sotto i 15mila euro e altri aiuti alle imprese, con una proroga del credito di imposta.