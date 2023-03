Fallimento Silicon Valley Bank, il ministro Giorgetti: sistema bancario italiano solido

15 marzo 2023 a

Dopo il crack della Silicon Valley Bank, tutti si chiedono se un processo analogo potrà coinvolgere anche il sistema bancario europeo. A gettare acqua sul fuoco è il ministro dell'Econonomia, Giancarlo Giorgetti, che parla esplicitamente di solidità del sistema bancario italiano. «Mi sembra che il sistema bancario italiano sia solido, non abbia le stesse regole di quello americano - ha detto il ministro Giorgetti - Dopodiché vigiliamo perché bisogna sempre vigilare». Così il ministro dell’Economia sul crac della Silicon Valley Bank a margine di un evento.

Poi Giorgetti ha affrontato anche la questione Superbonus, evidenziando come ci saranno ben 120 miliardi di minori incassi per Dal Superbonus derivano «60 miliardi di crediti d’imposta l’anno che si traducono in 120 miliardi (ma la cifra è in continua evoluzione) di minori incassi per lo Stato spalmati fino al 2026. Se non si fosse capito, è un debito maturato che lo Stato dovrà pagare e questi numeri sono insostenibii». Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al convegno sui bonus edilizi organizzato da Eutekne, Consiglio nazionale dei commercialisti e Ordine dei commercialisti di Roma.