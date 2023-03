Visco mette in guardia sull'energia: “Non vanno esclusi nuovi rincari”

Angela Barbieri 09 marzo 2023 a

a

a

Che serva cautela nelle decisioni di politica monetaria lo ha ribadito più volte nel corso degli ultimi mesi. Ma stavolta il governatore di Bankitalia Ignazio Visco punta apertamente il dito contro i falchi: «Non apprezzo dichiarazioni di miei colleghi circa futuri e prolungati aumenti dei tassi», dice parlando a un evento alla Farnesina. L’incertezza, ricorda, è «così elevata che come Consiglio direttivo della Bce abbiamo concordato di decidere "meeting by meeting", senza "forward guidance"». Tradotto: meglio procedere a piccoli passi e di volta in volta. Non sappiamo abbastanza, ribadisce il numero uno di palazzo Koch, ricordando che «non si può escludere che ulteriori sviluppi negativi di natura geopolitica possano determinare nuovi, marcati, rincari, oltre che per il gas naturale, per il petrolio e suoi derivati». E «per questo posso solo dire, ricordando Eugenio Montale, "ciò che non siamo, ciò che non vogliamo", in questo caso un’inflazione alta e prolungata».

“Italiani preoccupati...”. Il sondaggio di Pagnoncelli gela Floris

L’accelerazione della crescita dei prezzi ha imposto, dalla fine del 2021, un deciso cambio di orientamento della politica monetaria della Banca centrale europea, spiega il governatore, ricordando la riduzione degli acquisti netti di titoli che ha preceduto il cambio di politica sui tassi, «innalzati per complessivi 300 punti base» e con l’intenzione «di accrescerli ancora di 50 punti nella riunione che terremo la prossima settimana». Ma «anche se la politica monetaria ha finora avuto successo nello stabilizzare le aspettative, la grave situazione geopolitica rende molto difficile prevedere i futuri andamenti macroeconomici - ribadisce Visco -. La politica monetaria dovrà quindi continuare a muoversi con prudenza, facendosi guidare dai dati che via via si renderanno disponibili, in modo da riportare l’inflazione all’obiettivo del 2 per cento nel medio periodo, senza mettere a rischio la stabilità finanziaria e minimizzando gli effetti negativi sull’ancora fragile ripresa».