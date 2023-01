Gas, Giancarlo Giorgetti: a febbraio il prezzo calerà del 40%

28 gennaio 2023 a

Il prezzo del gas scenderà. Già a partire dai primi giorni di febbraio. La previsione è del ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti che, dai prossimi giorni, prevede un deciso taglio ai costi dell'energia. A proposito del gas, «non voglio dire cose che magari non si verificheranno ma credo che, a inizio febbraio, le nuove tariffe saranno circa il 40% in meno rispetto alle ultime. Questo è già significativo». Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, all’evento organizzato dalla Lega in vista delle elezioni regionali in Lombardia a sostegno di Attilio Fontana, al Teatro Manzoni di Milano.

Il calo delle bollette del gas aiuta imprese e famiglie costrette a fare i conti con costi energetici fuori controllo. È quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla possibile discesa dei costi del gas di circa il 40% ipotizzato dal ministro all’Economia Giancarlo Giorgetti da inizio febbraio. La spesa energetica ha un doppio effetto negativo perché, sottolinea la Coldiretti, riduce il potere di acquisto dei cittadini e delle famiglie ma aumenta anche i costi delle imprese particolarmente rilevanti per l’agroalimentare con l’inverno. Il costo dell’energia, continua la Coldiretti, si riflette, infatti, in tutta la filiera e riguarda sia le attività agricole ma anche la trasformazione e la distribuzione alimentare. La produzione agricola e quella alimentare in Italia assorbono oltre il 11% dei consumi energetici industriali totali per circa 13,3 milioni di tonnellate di petrolio equivalenti (Mtep) all’anno, secondo l’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Enea.