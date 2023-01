Benzina e pedaggi più cari dal primo gennaio. Autostrade, dove non scattano gli aumenti

01 gennaio 2023 a

Da oggi 1 gennaio 2023, primo giorno dell'anno, spostarsi in auto costerà di più. Scattano gli aumenti dei pedaggi autostradali in molte tratte e contestualmente scade lo "sconto" sulle accise dei carburanti - le tasse che si pagano su benzina, dielel, gpl e metano - in vigore fino al 31 dicembre 2022. In pratica, parliamo di un aumento dei prezzi di circa 18,3 centesimi al litro per la benzina e il diesel, e 3,4 centesimi al litro sul Gpl Iva inclusa.

E i pedaggi? Sulle arterie di competenza di Autostrade per l'Italia aumentano del 2% dal primo gennaio, con l' aggiunta di un altro 1,34% ma dal primo luglio 2023. Il ministero delle Infrastrutture, Matteo Salvini ha fatto sapere che è stato scongiurato "un aumento che sfiorava il 5%" e che "gli incrementi sulle tratte interessate sono inferiori all'inflazione". E non tutte le tratte sono soggette agli aumenti, Confermato lo stop ai rincari sulle Autostrade A24-A25 (Roma-L'Aquila-Teramo e Diramazione Torano-Pescara), su cui il Mit valuta anche una eventuale riduzione.

Non si registrano inasprimenti per le società con aggiornamento del piano economico in corso: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., Milano Serravalle, Società Autostrada Ligure Toscana p.A. - Tronco Autocisa, Società Autostrade Valdostane S.p.A., Tangenziale di Napoli S.p.A., Autostrada dei Fiori S.p.A. - A6, Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus S.p.A., Società Autostrada Tirrenica p.A., Raccordo Autostradale Valle d’Aosta S.p.A, Concessioni Autostradali Venete S.p.A.), zero incrementi per le società con concessione scaduta (Autostrada del Brennero S.p.A, Società Autostrada Ligure Toscana p.A. - A12 Tronco Ligure Toscano -, Autovie Venete S.p.A., SATAP S.p.A. – Tronco Torino, Alessandria, Piacenza, Autostrada dei Fiori S.p.A., Società per Azioni Autostrada Torino-Ivrea-Valle D'Aosta), inalterate la BreBeMi, la Pedemontana Lombarda, la Strada dei Parchi Spa, il consorzio per le autostrade siciliane.