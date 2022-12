Porti digitali per rilanciare il Pil italiano

23 dicembre 2022 a

Martedi scorso si è svolta a Roma, dalle ore 10 alle 17, nella Sala assembleare di Confitarma, la Tavola Rotonda «Economia del Mare. çe nuove Catene del Valore» organizzata dall’avvocato Giuseppe Cavuoti e il suo GC Network & Centro Studi.

L’evento si è svolto con una formula dialogativa in cui, istituzioni, associazioni, università, esperti e professionisti e imprese si sono confrontati all’interno di Tavoli di discussione, focalizzati sugli scenari attuali, sulle Missioni del Pnrr in ottica Paese anche alla luce dell’attuale situazione geopolitica. Sono intervenuti, tra gli altri: Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei Deputati, il ministro Nello Musumeci, e il sottosegretario Fausta Bergamotto, alti ufficiali dello Stato Maggiore della Marina e Adsp, giuristi, economisti, ingegneri e manager.

Tra i temi trattati gli scenari evolutivi dell’attività portuale e infrastrutture come driver per lo sviluppo del territorio, alcune esperienze Zes e Zls. Oltre al ruolo strategico per lo sviluppo del sistema portuale e per l’attrazione di nuovi insediamenti produttivi Portualità, sostenibilità, ricerca, innovazione Lo sviluppo della Blue Economy per la crescita del traffico merci nel Mediterrraneo L’innovazione tecnologia e digitale per i porti di nuova generazione.

Affrontato anche il ruolo dei porti nel prossimo decennio e le riforme attese tra prospettive e obiettivi strategici. Sotto analisi anche le priorità infrastrutturali. Come i porti verdi e la riforma del Pnrr per un modello di sviluppo sostenibile. Si è inoltre insediato in Confitarma il Centro Studi sull’economia del mare promosso da Gc Network e già lanciato in occasione del convegno del 16 settembre scorso presso la Camera dei Deputati.

È nata in tale occasione anche una collaborazione bilaterale scientifica di studio e scambio di servizi e tecnologie, attività di ricerca, di consulenza, di esperienza didattica e di formazione accademica e professionale attinenti a materie e ad argomenti di reciproco interesse tra cui, in particolare Blue economy, Shipping, Green economy, Sustainability, Digital Transformation, Education and training, acquacoltura, tra il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma e l’Istituto Italiano di Navigazione, rappresentato dal Presidente Luca Sisto. Il 12 gennaio 2023 presso la sala dei gruppi parlamentari alla presenza del mondo delle istituzioni, delle imprese e delle professioni verranno resi i primi piani di proposte e di progetti.