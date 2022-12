Manovra, dalla casa al cuneo fiscale: ecco le novità del testo

Pietro De Leo 20 dicembre 2022 a

a

a

Manca ancora qualche aggiustamento, ma la Manovra prende forma, nel particolare contesto che vede tempi e coperta troppo stretti. Quello che segue, dunque, è un piccolo prontuario della legge di bilancio così come modellata dagli emendamenti del governo.

Notte insonne per arrivare all'ok sulla manovra. L'obiettivo del centrodestra

PENSIONI Era stato uno dei punti più discussi dalla maggioranza. Alla fine, è previsto l'aumento delle minime a 600 euro per chi ha più di 75 anni, ma soltanto dal 2023. Sancita inoltre all'85% (da 80) la rivalutazione delle pensioni tra 4 o 5 volte il minimo, tuttavia per gli assegni più alti gli scaglioni vengono riveduti con una riduzione della percentuale. Sempre in campo previdenziale, non cambia il parametro dei requisiti più stingenti per Opzione donna: l'anticipo della pensione va a 60 anni, che può essere ridotto di un anno, fino ad un massimo di 2, per ogni figlio. C'è, inoltre, anche il requisito lavorativo. L'opzione, infatti, si applica a caregiver, invalide di almeno il 74% e licenziati o dipendenti da aziende in stato di crisi. CUNEO FISCALE Viene alzata a 25 mila euro, anziché i 20 mila iniziali, la soglia di reddito entro la quale il taglio ammonta al 3%, mentre fino a 35 mila euro rimane il 2%. BOLLETTE Viene prorogata al primo trimestre del 2023 l'applicazione dell'Iva al 5% alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione del contratto di servizio energia. Vengono poi sospesa fino al 31 gennaio del 2023 le procedure di interruzione della fornitura per i clienti della rete di trasporto di gas naturale. SUPERBONUS Anche questo è stato uno dei punti più discussi alla vigilia della manovra. Dopo aver raccolto le istanze degli operatori, le Cilas, comunicazioni di inizio lavori, per poter usufruire ancora del 110% vengono portate a scadenza il 31 dicembre. C'è una condizione: che le delibere d'assemblea siano state approvate prima del 18 novembre. FAMIGLIA Per i nuclei che abbiano quattro o più figli, la maggiorazione mensile forfettaria dell'assegno familiare sale da 100 a 150 euro. Definita anche la crescita del congedo parentale, dal 30 all'80%, per un mese in più ed entro il sesto anno d'età dei figli.

Il vero obiettivo della sinistra sulla manovra: Meloni tira fuori la verità

REDDITO DI CITTADINANZA Viene tagliato di un mese, e dunque si attesta a 7 complessivi, la possibilità di percepire ancora l'assegno per gli abili al lavoro. Di converso, però, viene alzata a 8mila euro, dagli iniziali 6, la decontribuzione per le imprese che assumano i percettori a tempo indeterminato. MUTUI Si potrà modificare il tasso del mutuo da variabile a fisso, con un requisito: il mutuo dovrà essere originariamente non superiore a 200mila euro, chi lo ha acceso dovrà non superare i 35 mila euro di Isee e non dovrà aver avuto ritardi nei pagamenti. Incremento dell'organico della Polizia Penitenziaria con 250 unità per ciascun anno 2023, 2024, 2025.Stabilito anche un fondo per le assunzioni di Polizia e vigili del fuoco. Viene inoltre autorizzatala spesa per attivare polizze assicurative per danni non dolosi cagionati a terze persone nello svolgimento del servizio. INTERCETTAZIONI Una proposta di modifica si occupa anche delle conversazioni captate in attività di intelligence. Il compito di autorizzarle è demandato al Procuratore generale di Roma. Le intercettazioni possono durare 40 giorni con possibilità di proroga, che però scende a 20 giorni in ciascun periodo. Poi va stilato un verbale «sintetico» che è obbligatorio depositare dopo 30 giorni dalla fine dell'attività di captazione. Le intercettazioni vanno poi distrutte dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio al Copasir. EXTRAPROFITTI La tassa si applica soltanto a quelle aziende con almeno il 75% di ricavi da energia.



POS Dopo un confronto con l'Europa, salta il tetto al di sotto del quale si è esenti da sanzioni per mancato utilizzo. Tuttavia, stante il fatto che il governo non può intervenire direttamente sulle commissioni bancarie, è allo studio un meccanismo per aiutare gli esercenti o i professionisti i cui ricavi siano inferiori ai 40 mila euro. La norma prevedrebbe un fondo realizzato con il contributo di solidarietà versati dalle banche. L'ammontare di quest' ultimo viene determinato attraverso Dpcm nella misura massima del 50% la parte eccedente la commissione bancaria. APP18 Anche in questo caso dovrebbe intervenire una modifica al bonus dedicato ai neomaggiorenni, ma i termini, almeno a ieri sera, non sono ancora stati stabiliti. Tra le ipotesi circolate, legare il riconoscimento al tetto Isee e al rendimento scolastico. SOCIETÀ SPORTIVE I versamenti contributivi e fiscali sospesi a causa della pandemia potranno essere pagati o in un'unica soluzione entro il prossimo 31 dicembre oppure in 60 rate con una maggiorazione del 3%.