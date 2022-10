Davide Passero, ceo di Alleanza Assicurazioni: "Una rete con 11mila consulenti hi-tech"

Filippo Caleri 30 ottobre 2022 a

La transizione digitale è occasione di miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia. A spiegare come è stata applicata in Alleanza assicurazioni (gruppo Generali) è stato il ceo Davide Passero. Oggi il gruppo che guida lavora con una rete di 11mila persone trasformati in consulenti digitali che possono servire i clienti in presenza ma anche a distanza con un supporto tecnologico. Anche grazie a questo l’indice di soddisfazione degli utenti è aumentato vertiginosamente negli ultimi anni. Un solo dato che conferma l’accelerazione digitale è che oltre il 90% delle operazioni sono chiuse senza l’uso di carta che è tradizionalmente associata alla vecchia figura dell’assicuratore.

Ma la rivoluzione digitale non è solo tema di strumenti ma di mentalità» ha spiegato Passero. Bisogna accompagnare la diffusione di una cultura del dato. Una trasformazione che implica impegno delle risorse e investimenti nella formazione per lo sviluppo di competenze specifiche. Un esempio è l’uso professionale dei social media per massimizzare la capacità di relazione col cliente.

Nell’ambito degli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda Onu 2030 Alleanza ha dato importanza allo sviluppo dell’educazione finanziaria in Italia che genera disparità sociale. La tecnologia, al contrario, consente di diffondere contenuti educativi finanziari in maniera pervasiva. Un esempio sono le video pillole per spiegare rischio di strumenti finanziari e inflazione. «Un grande successo» ha aggiunto Passero «con il coinvolgimento di 100 mila persone in Italia».

Quanto alla tecnologie di frontiera come la business intelligence, il cuore dell’assicurazione è proprio la gestione dei dati per la profilazione dei rischi. I big data modificheranno l’industria delle polizze. Si punterà sempre di più sulla Internet of things e dunque sono sempre di più i servizi assicurativi abbinati ai device che permettono la prevenzione dei rischi e la cura della persona. Non solo. L’Italia è già il più grande mercato mondiale di auto connesse. Questi trend tecnologici nel settore della assicurazione avranno un grande impatto.