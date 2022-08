Quant'è l'inflazione 2022, i dati Istat di luglio: vola il carrello della spesa. Livelli record dal 1984

10 agosto 2022 a

"Accelera la crescita dei prezzi del cosiddetto carrello della spesa, che si porta a +9,1%". A rilevarlo è l'Istat che parla di un aumento che non si osservava da settembre 1984. "Il rallentamento dei prezzi dei beni energetici che si registra a luglio - viene spiegato - non frena l’onda lunga delle tensioni inflazionistiche che si stanno diffondendo agli altri comparti merceologici. Infatti, la crescita dei prezzi degli Alimentari lavorati, dei Beni durevoli e non, dei Servizi relativi ai trasporti e dei Servizi vari accelera, spingendo l’inflazione al netto degli energetici e degli alimentari freschi (componente di fondo; +4,1%) e quella al netto dei soli beni energetici (+4,7%) a livelli che non si vedevano, rispettivamente, da giugno e maggio 1996".

Sul dramma inflazione interviene anche Coldiretti che denuncia quanto costerà alle famiglie italiane il balzo: "564 euro in più solo per la tavola nel 2022, a causa del mix esplosivo dell’aumento dei costi energetici legato alla guerra in Ucraina e del taglio dei raccolti per la siccità. I prezzi della frutta fresca o refrigerata aumentano su base annua del +8,8% - continua Coldiretti - mentre quelli dei vegetali freschi o refrigerati del +12,2% anche a causa dell'andamento climatico anomalo che ha favorito anche le speculazioni come nel caso dell’uva da tavola in Puglia, pagata agli agricoltori 0,50 euro al chilogrammo per poi essere venduta al supermercato a cifre fino a 4 euro".