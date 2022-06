Green e sostenibile, ecco il nuovo orario estivo di Trenitalia

Ferrovie dello Stato

01 giugno 2022 a

a

a

Oltre 240 Frecce al giorno, 124 Intercity, 6.800 treni regionali. E ancora 20 mila posti bici, collegamenti con bus, navi, aeroporti, e viaggi gratis per i cani per contribuire a contrastare il fenomeno dell'abbandono degli animali, che nel corso dell’estate raggiunge il suo apice. Si chiama Trenitalia Summer Experience la nuova offerta estiva presentata ieri dall’ad di Trenitalia, Luigi Corradi, alla stazione di Milano Centrale. Una serie di servizi, novità e promozioni per chi, quest’estate, sceglierà di spostarsi in treno lasciando l’auto a casa. La Summer Experience partirà domenica 12 giugno, con il lancio dell’orario estivo di Trenitalia, ed è stata messa a punto dalle società del nuovo polo Passeggeri del Gruppo Fs Italiane. L’obiettivo è contribuire allo sviluppo del turismo italiano, e offrire viaggi sempre più sostenibili, convenienti e soprattutto integrati. «Con l’avvio della Trenitalia Summer Experience 2022 - ha evidenziato l’ad Corradi - il nostro obiettivo è valorizzare e incentivare la scelta del treno anche coniugandolo in maniera efficace con altri mezzi di trasporto quando necessari a raggiungere le mete finali più amate dai nostri clienti. Un obiettivo che Trenitalia si pone anche nel suo ruolo di capo del Polo Passeggeri del Gruppo Fs. Insomma, guardiamo all’esperienza di viaggio nella sua interezza per abbinare all’opzione virtuosa e sostenibile del treno altri plus quali la comodità, la convenienza, la capillarità e rispondere così a un aumento di domanda di mobilità estiva che trova una prima benaugurante conferma nelle prenotazioni già registrate per i prossimi mesi».

I numeri

Nell’estate 2022, saranno oltre 240 le Frecce che circoleranno ogni giorno, con più fermate dedicate al turismo estivo, per garantire collegamenti sempre più capillari. Maggiori collegamenti e fermate anche per i 124 Intercity Giorno e Notte che viaggiano sul territorio nazionale. Aumentano, inoltre, durante i mesi estivi, i collegamenti e le fermate per i 6.800 Regionali, con la conferma dei collegamenti Line per raggiungere in treno le migliaia di località italiane e Link (le soluzioni treno+autobus o treno+nave). Più treni e collegamenti da e per l’estero, in aumento rispetto al periodo pre-Covid, con il Frecciarossa Milano-Parigi e Parigi-Lione, e con gli Eurocity e gli Euronight per la Svizzera, l’Austria e la Germania.

Più integrazione

Fs punta sull’integrazione modale fra i mezzi di trasporto, come annunciato qualche settimana fa alla presentazione del Piano Industriale 2022-2031, dall’ad del Gruppo, Luigi Ferraris. L’integrazione parte dai mezzi gestiti dalle società appartenenti al polo Passeggeri, per garantire sempre maggiore attenzione alla qualità e all’efficacia dei servizi di primo e ultimo miglio, cioè quelli offerti nelle fasi che precedono e seguono lo spostamento in treno. Tutto grazie anche a specifici accordi con altri partner della mobilità condivisa e collettiva.

La mobilità dolce si fa col treno: il progetto per creare l'Atlante del turismo sostenibile



Le porte di accesso

La nuova esperienza di viaggio passa anche per l'unione delle tre porte di accesso del Paese: stazioni ferroviarie, aeroporti e porti. Ne sono un esempio le nuove Frecce tra l’aeroporto di Roma Fiumicino e Napoli, che si aggiungono alle Frecce da/per Venezia, Padova, Bologna, Firenze, e la sperimentazione di un servizio che permetterà di effettuare il check-in passeggeri e bagagli direttamente nella stazione ferroviaria di partenza. Ulteriori modelli di intermodalità sono presenti in Umbria con i Link del trasporto regionale – treno regionale + bus di Busitalia con il servizio Orvieto Link - che prevede fino a 52 collegamenti al giorno «treno + funicolare» per raggiungere il centro storico della Città della Rupe. E in Puglia, con le soluzioni combinate di Trenitalia e Ferrovie del Sud Est, come Salento Link, Trulli Link, Grotte Link, Gallipoli Link, che portano i viaggiatori nelle destinazioni più note e amate del tacco dello Stivale.

Video su questo argomento Corradi (Trenitalia) "Il futuro è integrazione tra mezzi di trasporto"



La campagna antiabbandono

Trenitalia sostiene anche quest’anno la campagna contro l’abbandono dei cani: fino al 15 settembre gli amici a quattro zampe viaggiano gratis a bordo di Frecce e Intercity tutti i giorni della settimana. A bordo dei treni regionali il cane al guinzaglio da oggi viaggia senza più limiti di fascia oraria, con un biglietto, acquistabile anche sui canali digitali di Trenitalia, a un prezzo ridotto del 50% rispetto alla tariffa ordinaria. Gli animali di piccola taglia, inoltre, viaggiano gratis nel trasportino a bordo di tutti i treni di Trenitalia.

Novità per il mare

Si parte in treno, si continua in bus, nave, traghetto o con la propria bici. In estate è possibile raggiungere in treno o con soluzioni treno + autobus la costa ligure, la riviera Adriatica e le località che affacciano sul Tirreno dalla Toscana alla Calabria con più treni e fermate e, in alcuni casi, con la disponibilità di più posti a bordo. Potenziati anche i collegamenti in Sicilia e su tutta la costa jonica.

La montagna

Ma l’estate è anche montagna. Qualche esempio: con gli Intercity Notte che collegano Roma con Bolzano è possibile viaggiare in notturna, risparmiando tempo di giorno. Per chi sceglie l’Alta Velocità per le vacanze estive in montagna, sono 12 le Frecce che permettono di raggiungere le località turistiche intorno a Bolzano, tra cui gli ulteriori due Frecciargento Bolzano-Ancona-Pescara nel week end, due Frecciarossa in più fra Milano e Bolzano il sabato e la domenica e due prolungamenti aggiuntivi del Frecciarossa Napoli-Torino a Oulx e Bardonecchia sempre nel fine settimana.

Milano-Roma e viceversa

Milano e Roma sono più vicine con 8 nuovi Frecciarossa giornalieri, arrivando così a un totale di 86 Frecciarossa Milano-Roma al giorno. Ancora più velocità tra le due metropoli, con 2 nuovi collegamenti no-stop che portano a 6 i Frecciarossa al giorno in meno di tre ore. Novità dell’estate 2022, il ritorno del Frecciarossa nella stazione di Milano Porta Garibaldi, cuore commerciale della metropoli.

In treno al lago

Destinazione laghi a bordo dei treni regionali e con i collegamenti Link treno regionale + bus. Qualche esempio: il Garda Link, il Trasimeno Link, il Piediluco Link e il Marmore Link. I Link permettono anche di visitare le ville e i borghi del Lazio, da Tivoli a Montecassino a Castel Gandolfo e le terme dei Papi di Viterbo. In Campania, i servizi treno + bus Pompei Link e Cilento Link consentono di visitare comodamente le aree archeologiche di Pompei Scavi e Velia. Inoltre, sempre in Campania, sono disponibili fino a 20 collegamenti al giorno treno + bus per il Parco Nazionale del Vesuvio con Vesuvio Link e Certosa Link per arrivare alla Certosa di Padula e alle Grotte di Pertosa. In Sardegna, il nuovo collegamento intermodale treno + bus Porto Flavia Link consente di raggiungere dalla stazione di Iglesias l’ingresso della famosa galleria mineraria a picco sul mare, nella costa sudoccidentale dell’Isola.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.