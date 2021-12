Legge di bilancio 2022, tutte le novità: superbonus senza vincoli, riforma dell'Irpef e detrazioni

24 dicembre 2021 a

Dal Senato è arrivato il primo sì alla legge di bilancio. Nella notte c’è stato il via libera alla fiducia con 215 voti favorevoli e 16 contrari. Il provvedimento passa alla Camera, che lo esaminerà tra Natale e Capodanno: cambia l’Irpef, arriva un piano per rateizzare le bollette in 10 mesi, disco verde all’estensione del superbonus senza vincoli. Per pagare le cartelle notificate dal 1 gennaio al 31 marzo del 2022 ci sarà tempo fino a 180 giorni. Poi c’è la stretta contro le delocalizzazioni selvagge. Raddoppia il tetto di spesa detraibile del bonus mobili da 5.000 a 10.000 euro. Ecco alcune delle principali modifiche:

CARTELLE, FINO A 6 MESI PER PAGARE QUELLE DEL PRIMO TRIMESTRE Ci sarà più tempo, fino a sei mesi, per pagare, senza interessi di mora e sanzioni, le cartelle notificate dal primo gennaio al 31 marzo 2022.

SUPERBONUS, VIA TETTO ISEE SU VILLETTE E LIMITAZIONI PRIMA CASA Garantito per tutto il 2022 il Superbonus sulle case unifamiliari cancellando i precedenti riferimenti a tetti Isee, a limitazioni all’abitazione principale e a termini di comunicazione Cila. Resta il vincolo di avanzamento dei lavori del 30% al 30 giugno 2022. Prorogato il Superbonus per gli impianti fotovoltaici e introdotto un’agevolazione per le opere di abbattimento delle barriere architettoniche. Vengono ricomprese le spese delle nuove asseverazioni nel perimetro dei vari bonus edilizi e previsto che il decreto antifrode non trovi applicazione per gli interventi in edilizia libera sotto i 10 mila euro. I benefici del Superbonus diventano accessibili anche per le abitazioni collegate al teleriscaldamento.

SUPERBONUS AREE SISMA PROROGATO AL 2025 Prorogato fino al 2025 il Superbonus 110% per gli interventi nei comuni colpiti da eventi sismici. La detrazione del 110% viene estesa alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

ARRIVA LA NORMA ANTI-DELOCALIZZAZIONI Via libera alle norme anti-delocalizzazioni delle imprese che si applicano ai datori di lavoro con almeno 250 dipendenti. Qualora questi decidessero di procedere alla chiusura di una sede, con minimo 50 licenziamenti, dovranno, almeno 90 giorni prima, comunicare per iscritto l’avvio della procedura ai sindacati, alle regioni interessate, ai ministeri del Lavoro e dello Sviluppo economico e all’Anpal. L’azienda in seguito dovrà elaborare un piano per limitare gli effetti derivanti dalla chiusura sui lavoratori. In mancanza di presentazione del piano sono previste delle sanzioni.

STOP IVA TERZO SETTORE FINO AL 2024 Rinviata di due anni, fino al 2024, l’entrata in vigore del regime Iva per il terzo settore e il mondo dello spettacolo. Il decreto fiscale aveva previsto lo stop all’esenzione. -

TAGLIO IRPEF, LE ALIQUOTE DIVENTANO 4 Cambia il sistema del prelievo fiscale. In campo 8 miliardi per il taglio delle tasse. Le aliquote passano da cinque a quattro e saranno al 23% per i redditi fino a 15.000 euro, al 25% per i redditi tra 15.000 e 28.000 euro, al 35% tra 28.000 e 50.000 euro e 43% oltre i 50.000 euro. Per i redditi fino a 15mila euro resta il bonus Renzi da 100 euro, che rimane, almeno in parte, anche fino a 28mila euro per evitare che qualcuno ci rimetta con il mix tra nuova Irpef, detrazioni e assorbimento del bonus.

ADDIO ALL’IRAP PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI L’addio all’Irap riguarderà 835 mila autonomi e professionisti con partita Iva, pari al 41,2% della platea complessiva (2 milioni circa), e avrà un costo stimato di poco più di un miliardo nel 2022 e di 1,2 miliardi dal 2023. -

RIFINANZIATO IL BONUS TV E DECODER Rifinanziato con ulteriori 68 milioni di euro per il 2022 il bonus tv e decoder. inoltre gli over 70 pensionati che hanno diritto al bonus, con un trattamento pensionistico inferiore ai 20.000 euro, potranno ricevere tv e decoder direttamente nella propria abitazione.

TAGLIO CONTRIBUTI PER REDDITI BASSI DIPENDENTI In via eccezionale, per i periodi di paga dal primo gennaio al 31 dicembre 2022, i lavoratori dipendenti con redditi bassi fino a 35.000 euro (2.692 euro lordi al mese) potranno beneficiare di uno sconto dei contributi previdenziali di 0,8 punti percentuali.

STRETTA SUI TIROCINI Arriva la stretta contro i falsi tirocini, con multe, fino a 6mila euro, per chi non paga l’indennità prevista per i tirocinanti.

STOP TASSA TAVOLINI PER 3 MESI Sospeso fino al 31 marzo 2022 il pagamento della Tosap-Cosap, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, per i titolari di bar e ristoranti e anche per i commercianti ambulanti.

60 MLN A SOSTEGNO LAVORATORI PART-TIME VERTICALE Arriva un sostegno economico in favore dei lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale. Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro, un Fondo di 60 milioni di euro (30 milioni per il 2022 e 30 per il 2023).

