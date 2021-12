Webranking by Comprend, Intesa Sanpaolo al primo posto nella promozione dell'impegno di sostenibilità

06 dicembre 2021 a

"Webranking by Comprend" è la ricerca che misura la qualità e la trasparenza della comunicazione digitale delle società quotate ed è realizzata da Comprend e Lundquist. Giunta all'edizione numero 20 aiuta i gruppi a migliorare la propria comunicazione corporate valutando la trasparenza sui canali digitali delle principali società in Borsa, il tutto basandosi sulle richieste ritenute fondamentali degli stakeholders.

Un capitolo della principale indagine in Europa riguarda la promozione dell'impegno di sostenibilità, la "sustainability". "Dalla presentazione del commitment e delle priorità materiali alla definizione di obiettivi chiari e misurabili, dall'illustrazione delle iniziative di sostenibilità alla rendicontazione puntuale delle performance: a questo è chiamata un’azienda per comunicare il proprio impegno e mostrarsi attenta e responsabile nei confronti degli stakeholder".

In questo segmento al primo posto figurano Intesa Sanpaolo e Terna, seguite da Eni, dunque appaiate in quarta piazza A2a, Erg, Fincantieri e Poste Italiane. Nella ricerca, un focus sul colosso bancario spiega: "Intesa Sanpaolo presenta in dettaglio il proprio percorso di stakeholder engagement, a partire dalle ragioni alla base del processo e dall’individuazione delle categorie di riferimento, fino alla definizione della matrice di materialità. Per ciascun tema materiale sono inoltre individuati i rischi e le opportunità presenti e gli specifici SDGs su cui impatta. La presentazione risulta chiara e facilmente fruibile grazie alla suddivisione dei contenuti all’interno di accordion e la presenza di link di approfondimento".

