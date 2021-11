Tim rischia di diventare americana: offerta del fondo Kkr, oggi il cda. Il governo batta un colpo

21 novembre 2021 a

a

a

Una manifestazione di interesse per il gruppo Tim da parte del fondo americano Kkr mette nel mirino Tim che rischia di diventare americana. A riportare lo scoop è il Corriere della Sera che parla di un consiglio di amministrazione convocato oggi, domenica 21 novembre, per decidere se l'offerta è ostile o meno. E il governo deve battere un colpo, perché se non lo fa l’Italia rischia un asset strategico come la rete.

A Roma arriva il clandestino Macron. Ecco la firma del misterioso Trattato del Quirinale

Nelle scorse ore, come scrive il Corriere, sul tavolo del presidente del gruppo telefonico, Salvatore Rossi, è arrivata una manifestazione di interesse dal fondo Usa, già azionista di FiberCop, la società in cui Tim ha spostato l’ultimo miglio della rete telefonica, per l’intero gruppo. Rossi ha convocato per oggi un consiglio per comunicare la proposta, che arriva mentre imperversa la bufera sul gruppo telefonico, con il primo azionista, la media company francese Vivendi, che si è messo in movimento per cambiare l’assetto di vertice.

Lavorare quattro giorni a settimana? Perché l'idea di Grillo è una follia

Vivendi, tramite un portavoce, "nega fermamente di aver avuto discussioni con qualsiasi fondo e, più specificamente, con Cvc", per avanzare un piano alternativo da contrapporre alla manifestazione d’interesse avanzata da Kkr sull’intero capitale di Tim, di cui il gruppo francese è il primo azionista con il 23,5% circa.

"Rocco" Giavazzi e le nomine dei ministri. Bomba di Bisignani: anche Draghi ha il suo Casalino

L’offerta arriva in un momento particolarmente delicato per Tim, con Vivendi, che si è attivato per cambiare l’assetto di vertice e un nuovo Cda convocato per venerdì prossimo. Di certo Vivendi non lascerà passare facilmente Kkr. In vista del Cda del 26 novembre, i sindacati avevano lanciato l’allarme scrivendo al Mise per avvertire che sono a rischio migliaia di esuberi e che, senza un incontro urgente, sono pronti a mettere in campo azioni concrete, senza escludere lo sciopero. Kohlberg Kravis Roberts & co, meglio noto come Kkr, è un fondo americano che gestisce oltre 400 miliardi di dollari con 1.500 tra impiegati e consulenti e 470 analisti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.