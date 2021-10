Pnrr e opere ferroviarie, l'ad di Rfi Fiorani: "A gennaio pronti progetti per 22 miliardi, le imprese si preparino"

28 ottobre 2021 a

"Sarà completata tra dicembre e gennaio la progettazione di opere ferroviarie del Pnrr per 22 miliardi di euro". A dirlo è stata l'amministratrice delegata di Rfi (società del Gruppo Fs Italiane) Vera Fiorani, durante il suo intervento all'assemblea dell'Ance a Roma. "Abbiamo progetti in corso per 22 miliardi di euro. Di questi 12,5 miliardi riguardano opere di nuova realizzazione. Un'operazione che ha richiesto uno sforzo enorme” ha continuato il capo della della rete ferroviaria. Che ha aggiunto: “Tra dicembre e gennaio saranno tutti completati: poi partiranno gli iter autorizzativi che il governo si è impegnato a semplificare, anche con il decreto sull'accelerazione del Piano nazionale di resilienza e ripresa varato ieri dal consiglio dei ministri. A seguire sarà la volta delle gare. Su questo punto, guardando al tema del caro-materiali che sta flagellando i cantieri”.

Il rilancio dell'Italia attraverso le infrastrutture sostenibili

La Fiorani ha sottolineato che bisogna capire come affrontare il rincaro dei materiali. “Non possiamo permetterci contratti con le imprese che non abbiano un certo comfort economico. Si aprirebbe uno scenario di litigiosità insostenibile per la quantità di opere che dobbiamo con concludere entro il 2026”. L’obiettivo è comunque quello di avviare i lavori sollecitando le imprese ad approfittare delle opportunità che si aprono.

“Noi siamo una delle più grandi stazioni appaltanti e le gare partiranno in fretta. Le imprese facciano la loro parte, sia associno perché dovranno rispondere alle sollecitazioni del mercato” ha spiegato la Fiorani che conta sul fatto che le imprese “si siano organizzate, anche in termini di competenze, per gestire i progetti che si attiveranno". "Noi come stazione appaltante faremo la nostra, ci muoveremo con grande coerenza rispetto al Pnrr nel mondo in cui attiveremo il mercato", ha aggiunto. "Chiediamo alle imprese di trovare al proprio interno tutti i modi per rispondere al meglio agli stimoli che noi daremo al mercato. Bisogno iniziare a farlo, perché tra poco arrivano le gare”, ha concluso la Fiorani.

