Superbonus 110% confermato e prorogato per tutto il 2022

Il superbonus al 110% è stato confermato. Lo prevede la Nota di aggiornamento al Def approvata dal Consiglio dei ministri. "Il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 - si legge nell’introduzione della Nadef - consente di coprire le esigenze per le cosiddette politiche invariate e il rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale, fra cui quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di Garanzia per le PMI e agli incentivi all’efficientamento energetico degli edifici e agli investimenti innovativi. Si sarà inoltre in grado di attuare la riforma degli ammortizzatori sociali e un primo stadio della riforma fiscale. L’assegno unico universale per i figli verrà messo a regime".

Esprime grande soddisfazione Giorgio Mulè, il Sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, nel corso di un incontro con Confindustria ’La Spezia' durante la visita a SeaFuture: "La proroga del bonus 110% è una vittoria di Forza Italia: abbiamo mantenuto l’impegno che avevamo preso con le imprese. Le imprese hanno bisogno di certezze, di un quadro di riferimento in cui i loro investimenti vengano protetti e premiati. E soltanto abbattendo il carico fiscale si può generare sviluppo e crescita economica. Per questo riteniamo che la riforma fiscale proposta da Forza Italia abbia le basi per essere attuata e implementata. Viceversa siamo altrettanto convinti che siano da mettere al bando parole come ulteriore tassazione dei patrimoni o della casa avendo già ripetuto in ogni sede che non c’è futuro per Forza Italia in questo governo laddove ci dovesse essere una deviazione su questo tema fondamentale".

Queste tutte le date delle scadenze:

edifici unifamiliari: 30/06/2022;

edifici plurifamiliari/condomini: 31/12/2022;

interventi eseguiti da persone fisiche su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, anche se posseduti in esclusiva o in comproprietà: 31/12/2022 se al 30/06/2022 si è raggiunto almeno il 60% dei lavori, altrimenti 30/06/2022;

interventi eseguiti da IACP: 31/12/2023 se al 30/06/2023 si è raggiunto almeno il 60% dei lavori, altrimenti 30/06/2023.

