Quota 41 anni per la pensione costa troppo: 4,3 miliardi nel 2022

Per passare da Quota 100 alla cosiddetta Quota 41, ovvero la possibilità di uscita anticipata al raggiungimento del quarantunesimo anno di contribuzione e senza vincoli anagrafici, servirebbero 4,3 miliardi nel 2022 e fino a 9,2 miliardi a fine decennio. A stimare l’impatto della misura, che è una delle ipotesi in campo per introdurre una nuova forma di flessibilità in uscita, è la relazione annuale dell’Inps. Illustrando al Parlamento il rapporto, il presidente Pasquale Tridico si è detto fiducioso «che, nel corso dell’anno, la sostenuta ripresa economica in atto riporti le entrate contributive» dell’Istituto «ai livelli del 2019, consentendo di superare in un solo anno gli effetti finanziari negativi della pandemia». La proposta di consentire il pensionamento anticipato con 41 anni di contribuzione, a prescindere dall’età, è considerata dall’istituto di previdenza «la più costosa» poiché «partendo da 4,3 miliardi di euro nel 2022 e arrivando a 9,2 miliardi a fine decennio» impegnerebbe lo 0,4% del prodotto interno lordo.

Più di quanto costerebbero le ipotesi alternative: l’opzione al calcolo contributivo con 64 anni di età e 36 di contributi; e un’opzione di anticipo della sola quota contributiva della pensione a 63 anni, rimanendo ferma a 67 la quota retributiva. La seconda proposta, secondo l’Inps, è «meno onerosa, costando inizialmente 1,2 miliari e toccando un picco di 4,7 miliardi nel 2027, e per questo più equa in termini intergenerazionali, con risparmi già poco prima del 2035 per effetto della minor quota di pensione dovuta all’anticipo, ma soprattutto per i risparmi generati dal calcolo contributivo». L’ultima proposta analizzata, ovvero quella di un anticipo pensionistico per la sola quota di pensione contributiva maturata al raggiungimenti dei 63 anni di età e con almeno 20 anni di versamenti e un importo minimo pari a 1,2 volte l’assegno sociale, è quella che per l’istituto «garantisce flessibilità per la componente contributiva dell’assegno pensionistico con costi molto più bassi per il sistema: l’impegno di spesa parte da meno di 500 milioni nel 2022 e raggiungerebbe il massimo costo nel 2029 con 2,4 miliardi di euro. Quota 100, viene sottolineato, ha permesso il pensionamento anticipato di 180.000 uomini e 73.000 donne nel biennio 2019-20 (112.000 uomini e 36.000 donne nel 2019 e 68.000 uomini e 37.000 donne nel 2020). La misura è stata utilizzata prevalentemente da uomini, di soggetti con redditi medio-alti e relativamente con maggior frequenza da dipendenti pubblici. Se ci si limita invece ai dipendenti del settore privato, oltre al genere e al reddito, assume un ruolo chiave anche la salute negli ultimi anni di carriera. Rispetto agli impatti occupazionali di Quota 100, l’analisi condotta dall’Inps su dati di impresa »non mostra evidenza chiara di uno stimolo alle maggiori assunzioni da parte dell’anticipo pensionistico».

