Elon Musk consiglia Signal. Ma gli investitori sbagliano tutto

Incredibile scivolone dei grandi investitori in borsa. Lo riporta il quotidiano MF. Dopo che Elon Musk ha consigliato tutti di lasciare whatsapp per spostarsi sulla app Signal, strappo in borsa per il titolo Signal Advance. Che ha sicuramente quel nome, ma non c’entra nulla con la app di messaggistica consigliata. Producono infatti dispositivi medici per rilevare anomalie fisiche e mentali. Ecco, forse a chi è corso a buttare milioni sul titolo sbagliato, uno di quei dispositivi sulle anomalie mentali potrebbe essere utile.

