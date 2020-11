Perrone entra nel cda della Cassa dei dottori commercialisti

Soldi e previdenza

10 novembre 2020 a

a

a

Anche Roma entra a far parte della governance di Cassa Dottori Commercialisti, l’ente che si occupa di previdenza e assistenza a favore di questa categoria di professionisti. Nelle recenti elezioni per il rinnovo delle cariche è stato, infatti, eletto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione Andrea Perrone. Dottore commercialista dal 1992 e revisore legale dal 1995, Perrone si occupa prevalentemente di revisione legale, consulenza tributaria ed è un esperto di crisi d’impresa. Oltre a questo, è da sempre impegnato nell’associazionismo professionale, avendo ricoperto l’incarico di Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Roma dal 2002 al 2005 e quello di Delegato Cassa Dottori Commercialisti dal 2004 al 2008 e dal 2016 al 2020. È stato Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma per due mandati (2008-2012 e 2013-2016), dirigendo la Scuola di Formazione sino al 2012 e Presidente dell’Associazione Alumni Economia della Sapienza - Università di Roma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.