Dall'Europa 191 miliardi per la ripresa. Nessuno progetto per ora. Ma tante idee

Recovery Plan

Tante idee e tanti soldi, Ma a oggi nessun progetto concreto dal governo per l'uso del Recovery fund. Oggi il Ciae ha approvato le linee guida che dovranno seguire i progetti. Dal 15 ottobre inizierà un’interlocuzione con la Commissione Ue fino a dicembre. Il piano completo sarà presentato da gennaio 2021. Il Recovery plan italiano avrà complessivamente 191,4 miliardi: 127,6 miliardi in prestiti, 63,7 miliardi in sussidi. Le missioni saranno sei: digitalizzazione ed innovazione; rivoluzione verde e transizione ecologica; competitività del sistema produttivo; infrastrutture per la mobilità; istruzione e formazione; salute. Un capitolo è anche dedicato ai territori. Quanto i tempi di impegno Il 70% delle risorse dovrà essere impegnato nel 2021-2022, la quota rimanente nel 2023. Non solo sulle infrastrutture si concentrerà il governo. Tra le azioni che l'esecutivo punta a chiudere entro l'anno la riforma del fisco con la presentazione della Legge Delega entro fine 2020 e l'emissione decreti entro fine 2021. Entro aprile del prossimo anno dovrebbe arrivare anche una legge delega per la riforma del processo civile. Tra gli obiettivi messi nero su bianco anche il proposito di portare l'ammontare degli investimenti al 3% del Pil .

