Pmi commercio, firmato nuovo contratto nazionale

E' stato siglato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Piccole e Medie Imprese del Commercio, dei Servizi, del Turismo e dei Pubblici esercizi aderenti a ConfimpresaItalia. Il Contratto avrà decorrenza dal 1 agosto fino al 31 luglio 2023 e, nelle intenzioni dei contraenti, intende dare una risposta alle esigenze dei lavoratori e a quella delle imprese in un clima di bilanciamento degli interessi che includa sia il rilancio reale dell’occupazione, nel rispetto di livelli salariali adeguati, sia la crescita delle imprese stesse, fattori indispensabili per l’espansione strutturale dell’economia e della produttività del Paese.

Contestualmente Confintesa e ConfimpresaItalia hanno costituito un Ente Bilaterale denominato “EN.B.IT.” con lo scopo di sviluppare in un ambito partecipativo e paritario tutte quelle attività volte alla crescita individuale e collettiva dei lavoratori e allo sviluppo delle aziende associate attraverso attività di formazione continua, sostegno al reddito dei lavoratori e tutte le attività mirate anche alla crescita culturale dei dipendenti.