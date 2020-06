Buffett ci aveva visto giusto. Nella Cattolica assicurazioni entrano le Generali

Il risiko della compagnie si arricchisce di un nuovo tassello

Filippo Caleri 25 giugno 2020

Lo hanno definito il guru di Omaha, Warren Buffett, è il più grande investitore di tutti i tempi. Per questo il suo investimento nella Cattolica Assicurazioni aveva acceso la curiosità degli investitori. Il suo 9% di capitale però aveva iniziato a svalutarsi poco dopo il suo ingresso. La società assicurativa ha visto il corso dell'azione scendere progressivamente fino a toccare un minimo di 3,3 euro. Stanotte la prova che ancora una volta Buffett aveva visto giusto. La Borsa ha infatti prema l'ingresso delle Generali nella Cattolica Assicurazioni. La notte scorsa con una nota delle due compagnie è stato annunciato il lancio di una partnership strategica. L'alleanza sarà avviata attraverso un aumento di capitale riservato. Generali investirà 300 milioni in Cattolica, salendo al 24,4% della società. L'operazione è però condizionata alla trasformazione di Cattolica in Società per azioni. L'accordo per la partnership è stato approvato dal board di

Assicurazioni Generali, presieduto da Gabriele Galateri di Genola, e dal board di Cattolica, presieduto da Paolo Bedoni. E il mercato ha apprezzato. Nelle prime operazioni di scambio a Piazza Affari Cattolica è volata in ritardo perché è stata talmente elevata la richiesta di titoli che non è riuscita a fare subito prezzo .Generali che sottoscrivera' un aumento di capitale da 300 milioni a 5,55 euro per azione (3,61 euro la chiusura di ieri) alla fine dell'operazione la società del Leone Leone diventera' primo azionista con il 24,4% del capitale. Una passaggio che porterà valore alla compagnia e dovrebbe tirare all'insù le azioni.