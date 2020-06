Crisi troppo pesante in Russia, Putin archivia la Flat tax

Aumenta la tassazione sui redditi più alti

23 giugno 2020 a

a

a

Addio Flat tax, almeno per ora. In uno dei Paesi modello dei sostenitori della "tassa piatta", la Russia di Vladimir Putin, si cambia. A causa della crisi economica dovuta all'emergenza Coronavirus, infatti, il presidente ha annunciato che sarà costretto dal 2021 ad aumentare le tasse ai ceti più abbienti. Da gennaio dell'anno prossimo, infatti, l'aliquota sui redditi più alti salirà dal 13 al 15%. Si tratta, in particolare, dei cittadini che guadagnano oltre 5 milioni di rubli l'anno, l'equivalente di 73mila dollari, e quindi circa 65mila euro.