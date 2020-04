Prestiti garantiti dallo Stato. Perché gli imprenditori non si fidano

Claudio Schiavoni non ha dubbi: non si fida dei soldi garantiti dallo Stato. Il decreto liquidità appena approvato dal governo Conte non fa stare tranquillo il presidente di Confindustria Marche che, come riportato da un articolo de La Stampa, lancia il suo monito a banche e istituzioni.

Per approfondire leggi anche: Altro che decreto Cura Italia

L’imprenditore, titolare di un’azienda specializzata di sistemi elettrici, teme “la burocrazia mentre adesso serve velocità perché le imprese non ce la fanno più”. Insomma i soldi servono subito e anche i tempi di restituzione devono essere allungati rispetto ai 6 anni previsti. “Siamo come in guerra - conclude Schiavoni - I tempi vanno allungati. Speri ci sia una trattativa su questo”.