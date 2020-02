Assicurazione auto e risparmio: come funziona il bonus famiglia

Assicurazione auto e risparmio. Il decreto legge fiscale approvato dal governo introduce la Rca familiare: ovvero da febbraio l'assicurazione auto può costare di meno risparmiare con il bonus famiglia sulla polizza dell'assicurazione auto. Tutti i veicoli posseduti in famiglia - compresi moto e scooter - possono essere assicurati con la miglior classe di merito disponibile. Come funziona quindi? Se in famiglia si ha la disponibilità di un veicolo assicurato in prima classe, a tutti i veicoli degli altri componenti del nucleo potrà essere applicata la prima classe, a patto però che non ci siano stati incidenti con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni.