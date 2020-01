Guerra dei Roses in casa De Cecco. Nel cda si dimettono due fratelli su tre

Guerra dei Roses tra fratelli in casa De Cecco. Il pastificio abruzzese sta vivendo ore piuttosto agitate dopo le dimissioni dal consiglio d'amministrazione di due membri su tre. Nel dettaglio si tratta di Giuseppe Aristide e Saturnino De Cecco che hanno rassegnato le dimissioni dal board della capogruppo "Fratelli De Cecco" (non dalle controllate). In sella è rimasto per ora soltanto il presidente Filippo Antonio De Cecco.

Secondo le prime indiscrezioni le dimissioni sarebbero state rassegnate per dissensi nella gestione operativa. Nelle prossime ore, comunque, gli azionisti principali cercheranno di raggiungere un'intesa per trovare una soluzione alla gestione di una multinazionale che fattura mezzo miliardo.