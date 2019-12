Arriva la Rc Auto di famiglia. Si paga il premio più basso, anche su moto e scooter

Cambia la Rc Auto. La Commissione Finanze della Camera ha approvato l'emendamento al dl fiscale che riduce le tariffe dell'assicurazione obbligatoria creando, di fatto, una classe di merito unica familiare. Lo annuncia in una nota il sottosegretario all'Economia, Alessio Villarosa.

"Mi sono impegnato in prima persona per una maggiore equità nella definizione delle classi di merito Rca e dei relativi costi, il risultato conseguito oggi in Commissione Finanze rappresenta solo il primo passo dell'ampia riforma in corso di definizione. La nuova norma - spiega Villarosa - attribuisce il diritto di assicurare tutti i veicoli posseduti in famiglia con la migliore classe di merito disponibile, compresi moto e scooter. Si è creata di fatto una classe di merito unica familiare. Se, ad esempio, in una famiglia si ha la disponibilità di un veicolo assicurato in prima classe, tutti gli altri componenti del nucleo familiare potranno fruire della prima classe su qualsiasi altro veicolo, anche moto e scooter, e soprattutto anche se già assicurati e con classi di merito meno favorevoli, compreso la 14esima. Il progetto 'RCA più Equa' - conclude - continua e da sempre rappresenta una priorità per il M5S".