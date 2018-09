Versace in vendita a un gruppo Usa per 2 miliardi di dollari

Il gruppo Versace è stato praticamente già venduto a una società americana e l'operazione potrebbe essere annunciata nelle prossime ore o domani. Lo scrive la rivista di moda "WWD" che cita fonti anonime vicine alla vicenda. Il gigante italiano della moda è oggi in mano per l'80% alla famiglia Versace e per il 20% al fondo Blackstone, che era entrato nel 2014 valutando la società oltre 1 miliardo di dollari. L'accordo di vendita, invece, potrebbe far schizzare il prezzo della maison a 2 miliardi.

I giganti di lusso francesi Lvmh Moët Hennessy Louis Vuitton e Kering, e gruppi americani tra cui Pvh, Michael Kors e Tapestry avrebbero tentato tutti di approcciare Versace negli ultimi mesi. Le fonti statunitensi parlano di un accordo che potrebbe coinvolgere un gruppo di investitori americani insieme con un partner strategico. Quest'anno, Manny Chirico, presidente e amministratore delegato di Pvh, ha ribadito il suo potenziale appetito. "Ovviamente, dato il rafforzamento del dollaro, l'acquisto di attività internazionali diventa più interessante", aveva commentato in merito. John D. Idol, amministratore delegato di Kors, non ha fatto mistero del suo desiderio di accrescere il portfolio dell'azienda, e ha dichiarato di essere alla ricerca di ulteriori acquisizioni. L'azienda è una società di lusso globale. La sua ultima acquisizione è stata l'affare da 1,2 miliardi di dollari per il marchio Jimmy Choo nel 2017. L'aggiunta di Versace ai brand di Kors si adatterebbe perfettamente alla spinta a intensificare l'attenzione al lusso di fascia alta. All'epoca dell'accordo per Choo, Idol aveva dichiarato: "Stiamo creando un gruppo globale di moda di lusso. Il nostro obiettivo è il mondo dei beni di lusso e dei leader del settore".

Donatella Versace ha fatto sfilare la sua collezione primavera 2019 a Milano venerdì scorso, esaltando la reputazione del marchio feroce e sexy in modo misurato. Versace è controllata da Givi, una holding la cui maggioranza del 50% è posseduta da Allegra Versace Beck, mentre il 20% è di sua madre Donatella, direttrice dello stile, e il 30% dello zio Santo Versace, che aveva fondato l’azienda insieme al fratello designer Gianni nel 1978.