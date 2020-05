Anna Tatangelo si racconta a Domenica In dopo la crisi con D'Alessio. E svela una novità

Mara Venier ospita a "Domenica In" Anna Tatangelo e la cantante rivela: "Presto il nuovo singolo". Anna Tatangelo, in collegamento con il programma domenicale di RaiUno, presenta a Mara Venier il figlio avuto da Gigi D'Alessio, convitato di pietra della breve intervista. Infatti, per la delusione dei fan, la bella Anna non fa il minimo riferimento al compagno di una vita con il quale si è separata di nuovo dopo un ritorno di fiamma che sembrava preludere al definitivo lieto fine. La Venier non indaga, non pone domande "scomode", anzi le dice: "Sei serena, basta questo, non dico altro".

Per approfondire leggi anche: Tatangelo-D'Alessio, su Instagram l'annuncio: non stiamo più insieme

La Tatangelo però ha in serbo una sorpresa: "A breve uscirà il mio nuovo singolo. È una cosa diversa rispetto al passato e sono molto contenta. L'album? No, quello non ancora, più avanti". Mara Venier la invita a presentarlo in studio entro il 14 giugno, quando chiuderà la seconda stagione di "Domenica In", e l'interprete di Sora: "Speriamo di farcela così ti riabbraccio".