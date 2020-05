Amici Speciali, Alberto Urso vince la seconda puntata

La seconda puntata di “Amici Speciali insieme a Tim per l’Italia”, lo spettacolo di Maria De Filippi in onda ogni venerdì su Canale 5, elegge campione Alberto Urso davanti a Random e Gabriele. Molte esibizioni, qualche scherzo di troppo e tanta beneficenza.

Quando sul palco hai Stash, Irama, Michele Bravi, Random, Javier, Gabriele, Alessio (Alberto Urso rimandato in inglese) e non accusi l’ansia da prestazione è difficile non confezionare un programma piacevole e di alto livello: le performance di canto e di ballo sono quasi tutte ineccepibili anche se c’è chi ha un (evidente) quid in più.

Solo per dare un’idea e senza voler far torto a nessuno: Michele Bravi accarezza il cuore con “Mad World”, Irama buca lo schermo, Stash è un animale da palcoscenico (suo il fuoriprogramma in cui ha dato della str**za a Gaia e alla De Filippi, nda) e Javier è l’incanto della danza classica. Nota a parte per Random, il Peter Pan che è in noi: dolcissimo quando si rivolge ai compagni di squadra “amici siete d’accordo?”, piacevolmente infantile quando conta i componenti della famiglia su una mano e rivela: “Ho anche due tartarughe. Si chiamano Tarta e Ruga, lo ha deciso mio padre, mah senza parole” o ancora quando definisce le coreografie di Giuliano Peparini incisive come “una ciaVatta in fronte”.Il neo della puntata? E’ comprensibile la necessità di spezzare le esibizioni con momenti ludici, ma a un certo punto sembra di essere su “Scherzi a Parte”: vittime dei giochini (poco divertenti) Sabrina Ferilli, Gaia Gozzi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti.

Nel corso delle tre manche i giovani artisti hanno donato alla Protezione Civile 10.000 mascherine ffp2, 10.000 tamponi, due apparecchiature per terapie intensive e altri 25.000 tamponi. Alberto Urso è il campione dei campioni della seconda puntata davanti a Random e Gabriele.